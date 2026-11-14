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Cultura

La dupla se presentará el domingo 15

Perotá Chingó regresa a las raíces en Teatro Vorterix

Después de tres años de silencio, Lola Parda y Julia Ortiz volverán a unir sus voces sobre un escenario porteño. Será como parte de una gira que ya las llevó a Europa y América latina.

Por Yumber Vera Rojas
"Pasaron muchos años y nosotras fuimos cambiando", dicen las Perota Chingó. Gentileza -

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