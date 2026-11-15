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Superávit comercial que convive con la penuria económica local

¿Dónde están los dólares de Vaca Muerta?

Una situación similar a la actual se observaba en la Argentina a finales de la década del treinta del siglo pasado.

Vaca Muerta
El auge de Vaca Muerta es fruto de un efectivo liderazgo de YPF. Archivo -

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