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El rubro más afectado es el gastronómico, donde el 22,5 por ciento de las empresas acumulan incumplimientos
Las empresas cordobesas, entre las menos afectadas por la morosidad
De acuerdo al Mapa de la Deuda, las compañías de la provincia están entre las que tienen una menor tasa de morosidad. Cuáles son los rubros más complicados.
15 de noviembre de 2026 - 16:10
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Construcción
Carolina Camps
Temas en esta nota:
Córdoba
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