Se reedita “Nueva escritura en Latinoamérica” de Héctor Libertella
Publicado originalmente en 1977, “Nueva escritura en Latinoamérica” de Héctor Libertella se proponía indagar en la tensión entre la tiranía de la novedad en el mercado y un modo artesanal de hacer literatura, levantaba las banderas del barroco y arrojaba al ruedo de la crítica un novedoso concepto fetiche: el de la escritura. La reedición de este libro por Mardulce permite a los lectores de aquí y de hoy volver a pensar qué hay de nuevo en lo nuevo.