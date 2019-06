La Oficina Anticorrupción conducida por Laura Alonso y la Unidad de Información Financiera a cargo de Mariano Federici pidieron que la ex presidenta Cristina Kirchner y ex funcionarios y empresarios vayan a juicio oral y público por la causa de la fotocopia de los cuadernos, en la que ambos organismos son querellantes. Este pedido se realizó luego de una presentación que hizo días atrás el fiscal federal Carlos Stornelli. El pedido también incluye al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, a Roberto Baratta y al ex secretario de Obras Públicas José López. También se pidió el envío a juicio oral de Oscar Centeno, ex chofer de Baratta y autor de los cuadernos con anotaciones que dieron nombre a la causa. La UIF aclaró que dejó fuera del requerimiento a los empresarios Juan Chediak, Alberto Padoan, Luis Betnaza, Héctor Zabaleta y Manuel Uribelarrea de conformidad con lo decidido por el fiscal Stornelli y porque, según el organismo, “debe profundizarse la investigación sobre sus personas”.