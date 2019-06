El juez federal Daniel Rafecas envió a juicio oral y público al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y a otros ex funcionarios por llevar adelante “negociaciones incompatibles con la función pública”. Acusan al ex ministro de favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en la adjudicación de contratos para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur entre 2006 y 2008 que se realizaron a través de la firma Cammesa. La elevación a juicio oral, además de comprender a De Vido, incluye al ex secretario de Energía Daniel Cameron y a los subsecretarios de Combustible, Bautista Marcheschi y Cristian Folgar quienes, según el juez, “habrían participado en actos tendientes a favorecer a la constructora Odebrecht y adjudicarle los contratos”. Rafecas consideró que hubieron actos administrativos, como por ejemplo, un “memorándum de entendimiento” entre Odebrecht y la secretaría de Energía para favorecer a la empresa. La causa fue asumida por dicho juez a mediados de mayo de 2017 en compensación por expedientes que quedaron radicados en otro tribunal.