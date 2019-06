£A estadio repleto, Chile se impuso 5-4 por penales a Colombia en San Pablo, luego de igualar sin tantos los 90 minutos reglamentarios, y quedó otra vez entre los cuatro mejores selecciones de la Copa América. El árbitro argentino Néstor Pitana anuló dos goles chilenos vía VAR. El equipo de Reinaldo Rueda deberá medirse ahora con el ganador de la serie Uruguay-Perú, que se jugará este sábado desde las 16 en Salvador de Bahía.

El inicio se postergó 20 minutos por la demora que tuvo el actual bicampeón para llegar al Arena Corinthians. Luego de diez minutos de vértigo sin llegadas a los arcos, avisó Chile. Primero Ospina se lució para tapar un cabezazo de Alexis Sánchez, enseguida Fuenzalida remató apenas afuera y poco después Pitana, a instancias del VAR, anuló un gol de Aránguiz por offside en previo. Una descolorida Colombia intentaba jugar a un toque, pero sólo llevó peligro con un tiro libre de James Rodríguez que dio en la barrera. Entonces hubo una disputa entre Barrios y Vargas que devino gresca entre jugadores de ambos equipos, que no pasó a mayores. Sobre el final de la etapa, Chile, más profundo que su rival, tuvo en la puerta del área una chance inmejorable con un disparo de Vidal que salió desviado.

Tras el descanso, los cafeteros salieron más decididos a meterle presión a su rival. No obstante, tras un pase profundo de Aránguiz, Alexis escapó solo y remató junto a un palo. El portugués Queiroz mandó a Cardona a la cancha para ser más incisivo en ataque y de inmediato Pitana, otra vez vía VAR, anuló un tanto de Vidal por mano previa del jugador de Barcelona. Colombia insinuaba con el empuje, pero la Roja era más efectiva y volvió a probar los buenos reflejos de Ospina ante Vargas. En la tanda de penales fue más preciso Chile, bicampeón vigente, que el próximo miércoles jugará su quinto partido en Brasil 2019, con la ilusión de poder llegar a una nueva final.

(4) 0 COLOMBIA: Ospina; S. Medina, Y. Mina, D. Sánchez, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe; J. Rodríguez, Falcao, R. Martínez. DT: C. Queiroz.

(5) 0 CHILE: G. Arias; Isla, Medel, Maripán, Beausejour; Pulgar, Aránguiz, Vidal; Fuenzalida, E. Vargas, A. Sánchez. DT: R. Rueda

Estadio: Arena Corinthians (San Pablo). Arbitro: Néstor Pitana (Argentina).

Cambios: 67m Cardona por Uribe (C), 74m Pavez por Fuenzalida (CH), 76m Zapata por Falcao (C), 80m L. Díaz por R. Martínez (C).

Penales: en Chile convirtieron Vidal, E. Vargas, Pulgar, Aránguiz, A. Sánchez; en Colombia anotaron J. Rodríguez, Cardona, Cuadrado, Y. Mina, falló Tesillo.