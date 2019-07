¿Llega el sector de Emilio Monzó a diciembre dentro del oficialismo? Al cierre de listas expoliador de dirigentes de ese espacio, se sumaron las conversaciones del presidente de la Cámara baja con sectores del peronismo y ayer, una nueva pelea pública entre el jefe de bloque PRO en Diputados, Nicolás Massot, y Elisa Carrió. La líder de la Coalición Cívica acusó a Monzó de haber armado una operación para romper la alianza oficial y Massot le respondió: “Carrió ha mentido mucho y ha manipulado mucho, sobre todo, extorsionado en muchas oportunidades a este Gobierno”.

En pleno estado de crisis posterior al cierre de listas, donde los dirigentes de Monzó dejaron en claro que ya se sienten “afuera del Gobierno”, vino un mandoble de Carrió hacia Monzó. La dirigente lo cruzó en un almuerzo televisivo, en el que habló de una conspiración peronista contra Macri: “Conmigo trabajó parte del PJ para que yo rompa con Macri, desde mayo del año pasado hasta enero de este año. Tuve un enviado del kirchnerismo, que me conoce mucho y yo lo quiero mucho, que me dijo: ‘¿Lilita, vos vas a romper?’. Pero estaba en realidad mandado por Monzó”, aseguró. Luego sostuvo que ese “enviado” era Julián Domínguez. “Yo a Monzó lo quiero mucho, pero a mí no me dio la palabra, cosa que no me pasó con ningún presidente de la Cámara de Diputados”, aseguró Carrió, quien dijo que desde el “ala política” del oficialismo muchas veces quisieron cambiar ministros. Carrió defendió, en cambio, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, históricamente enemistado con Monzó.

La respuesta a las acusaciones de Carrió llegó de la boca de Massot, quien deja a fin de año la jefatura del bloque, se va del Congreso e incluso tal vez del país. Massot no ahorró críticas a la aliada cívica: “Era difícil de anticipar semejante falacia pero lamentablemente debo reconocer que no sorprende viniendo de ella, porque últimamente a todos los argentinos nos ha tocado ver la peor versión de Carrió, que por supuesto tuvo su valor como opositora durante muchos años, pero que evidentemente no ha sabido adecuarse al rol de oficialista”, sostuvo Massot, en declaraciones Radio 10. Massot habló de “mentiras y desvaríos” y se refirió, además, al cierre de listas en el que sostuvo que estaba sorprendido “por el encono con el cual tan minuciosamente se dedicaron a excluir a personas muy responsables políticamente, solamente por tener cierta cercanía o afinidad con nosotros”. En concreto, en la lista de Córdoba sacaron a Javier Pretto, un dirigente cercano a Massot, para darle lugar a Luis Juez, tras su derrota como candidato a intendente.

“Es una falacia lo que (Carrió) dijo ayer sobre Monzó. Lo que dijo es mentira, es absolutamente falso y el propio Domínguez seguro saldrá a negarlo. Carrió es muy dañina como oficialista. El Gobierno le teme a esta persona”, dijo Massot. El jefe de bloque de PRO pidió observar “la constante responsabilidad que ha mostrado Monzó, que contrasta con una frecuente imprudencia de parte de Carrió”. Massot aseguró que Carrió es una de las personas que “más ha cuestionado la autoridad presidencial en estos años”. También sostuvo que complicó la relación del Gobierno con la Corte Suprema, y que dificultó el tratamiento de la reforma previsional, el avance del aumento de tarifas, entre otras cosas.

“Recordemos tan solo algunas de las personas a las cuales Carrió denostó, acomodándolo a las vicisitudes de su ego. Eso habla de su vanidad, de un defecto directriz de su comportamiento”, sostuvo. El diputado enumeró las acusaciones al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo; al ministro de Justicia, Germán Garavano (para quien Carrió pidió el juicio político); al presidente de Boca, Daniel “El Tano” Angelici; al candidato a senador Martín Lousteau y al dirigente radical Enrique “Coti” Nosiglia. Sobre este último, Massot aseguró que Carrió “lo usó como excusa para dinamitar cambiemos en Córdoba, haciendo que tuviéramos la peor performance”. Afirmó que todo lo hizo por “un favoritismo personal hacia Mario Negri”.

La ruptura de Cambiemos Córdoba y el resultado desastroso para el oficialismo en esa elección provincial fue el motivo de otro cruce público entre Carrió y Massot, en ese caso cara a cara, en un hemiciclo de Diputados. “Sabía que eras pícaro, pero no tan hijo de puta”, le dijo Carrió a Massot, delante de otros diputados. “¿Cómo me dijiste?”, se enrojeció el jefe del bloque PRO. “Hijo de puta”, le repitió Carrió. “A mí no me faltes el respeto”, atinó a contestar Massot, mientras Carrió le seguía repitiendo el epíteto y lo acusaba de “robarse una lista”. “Sos una irresponsable, estás destruyendo todo, sos la responsable del desastre de Córdoba”, le dijo Massot, antes de que una diputada opositora se lo llevara del brazo para que no se siguieran trenzando.

Ese episodio ocurrió en una sesión en la que Carrió también se peleó con Monzó, quien le señaló que estaba hablando sin el micrófono prendido: “Yo me olvidé [de encender el micrófono], señor presidente, como usted no me deja hablar”, le retrucó Carrió, algo que repitió este fin de semana en el programa de TV de Mirtha Legrand.

La pelea con Carrió llega en un momento en que Monzó se va alejando del oficialismo, tras el cierre de listas en el que se excluyó a sus dirigentes y tras una discusión muy dura con la gobernadora María Eugenia Vidal por los lugares que no le daban. Mientras tanto, su teléfono suena con llamadas de distintos sectores peronistas, incluso del sector de Alberto Fernández. La semana pasada felicitó en público a cinco peronistas que derrotaron a Cambiemos en sus distritos, ante las miradas atónitas de su bloque. El presidente de la Cámara baja se comprometió a seguir en su lugar hasta diciembre. Ya empieza a haber dudas de que llegue tan lejos, en medio de estos ataques.