El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, visitará hoy al ex mandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, detenido en una prisión donde cumple una condena por corrupción desde 2018. Fuentes cercanas al ex jefe de Gabinete detallaron que el dirigente argentino viajó solo, en vuelo directo a la ciudad de Curitiba.



Tras visitar al ex mandatario uruguayo José "Pepe" Mujica la semana pasada, Fernández tendrá hoy su segundo encuentro con un líder regional en el marco de la campaña electoral. La noticia se conoció ayer a través de declaraciones radiales de la titular del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Gleisi Hoffmann.



"Alberto Fernández vendrá a visitar a Lula a Curitiba para darle su apoyo. Nosotros desde Brasil apoyamos a la fórmula Fernández-Fernández en Argentina", señaló la dirigente en declaraciones a FM La Patriada al anunciar la visita del precandidato al ex presidente.



Lula está en prisión desde abril de 2018, luego de que la Corte Suprema de Brasil ratificó un fallo de primera instancia dictado por el entonces juez Sergio Moro, quien ahora es ministro de Justicia del presidente de ese país, Jair Bolsonaro. Moro quedó este año duramente cuestionado por una serie de filtraciones que revelaron su accionar irregular durante la investigación. En una serie de audios, se escucha al ex juez de dirigir la causa para involucrar a Lula en el caso conocido como "Lava Jato".