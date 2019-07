Desde Santa Fe

Alberto Fernández valoró ayer la decisión del gobernador electo Omar Perotti y de la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa de sumarse a la campaña del Frente de Todos y acompañarlo en la primera gira por la provincia. "Estoy muy feliz", admitió cuando le preguntaron por ambos. "Perotti es un amigo desde hace muchos años" con quien comparte "una mirada muy parecida del país". Y Bielsa una política con una "integridad moral enorme" -dijo- y sorprendió con otro anuncio, que la quiere en el gabinete nacional. "Me encantaría que en el futuro me acompañe también, para mí sería muy grato que sea parte del gobierno porque es una mujer de enorme valor y capacidad". En el cierre de la gira por Reconquista, Rafaela, Esperanza y Santa Fe, Fernández dijo que vino a la provincia "a pedirle a los santafesinos que cambiemos esta historia" del desplome del país desde que gobierna Mauricio Macri. "Santa Fe tiene que ser parte de la Argentina que viene", remarcó.

Perotti se sumó a la gira en el arranque, en Reconquista. Y Bielsa en la segunda escala, en Rafaela, donde la recibió el intendente Luis Castellano. En Santa Fe, los dos compartieron la agenda con el candidato a presidente: un desayuno de trabajo con empresarios y un acto popular en el complejo ATE Casa España, donde el único orador fue Alberto, acompañado por Perotti y el diputado Marcos Cleri. Alberto volverá a Rosario y al sur de la provincia el miércoles 7 de agosto, poco antes del cierre de campaña para las primarias del 11 de agosto.

Fernández dibujó una sonrisa cuando la colega Ivana Fux le preguntó por la participación de Perotti y Bielsa en su campaña. "Estoy muy feliz, Omar es un amigo desde hace muchos años". Y recordó que en 2003 cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia y él la Jefatura de Gabinete, "descubrimos una intendencia que funcionaba de maravillas y era Rafaela. Le propusimos a la Argentina el modelo de Rafaela. Y el intendente era Omar, con quien muchas veces trabajamos juntos" y "tenemos una mirada del país muy parecida", agregó.

"Y que María Eugenia" participe en la campaña "es una alegría inmensa", siguió Fernández. "La integridad moral de María Eugenia es enorme. Me encantaría que en el futuro me acompañe también, para mí sería muy grato que sea parte del gobierno porque es una mujer de enorme valor y capacidad. Los santafesinos tuvieron la gran suerte que fue elegir entre Omar y María Eugenia, dos grandísimos dirigentes".

La pregunta apuntaba también a saber la opinión de Fernández por los socialistas que ya han dicho que no votarán a Roberto Lavagna ni a Macri. Alberto saltó las banderías. "Vengo acá a pedirle a los santafesinos que cambiemos esta historia. No importa si son socialistas, peronistas o que en su momento hayan votado a Cambiemos", dijo.

"Lo que me preocupa es que todos entendamos el riesgo que corremos. Lo que está en debate son dos modelos de país": el de Macri que "desocupa gente, cierra empresas, genera pobreza, no contiene la inflación. Y el país productivo, donde las Pymes vuelvan a abrir las persianas y los trabajadores recuperen el trabajo. Eso es lo que busco. Y bienvenido sean los que quieran sumarse a hacer un cambio en la Argentina, siento que ofrecemos algo sensato a los argentinos y también a los santafesinos, que es tomar en cuenta lo que pasó, incluso lo que hicimos nosotros, ser capaces de volver para ser mejores, como digo yo. Ser mejores significa mirar reflexivamente lo que ocurrió".

"El proyecto de Macri que dice que va a hacer lo mismo pero más rápido, da mucho miedo. Porque si va a ser más rápido para lograr estas consecuencias es muy preocupante", insistió.

Fernández convocó "a todos los argentinos a cambiar esta historia" de la Argentina para pocos, "no les pregunto de donde vienen y si quieren el mismo país que nosotros, son bienvenidos. Santa Fe tiene que ser parte de la Argentina que viene. Tengo la suerte de que Santa Fe estará gobernada por alguien que quiero mucho y con quien me voy a entender muy bien, como me entendí siempre", cerró.