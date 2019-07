Ataque al sindicalismo y anticuerpos culturales

Por Sandra Russo







Quieren cortar de cuajo con el mundo tal como lo conocimos los argentinos que hoy estamos vivos. Quieren incluso desfigurar el recuerdo y el legado de los que ya no están, acompañando su voluntad de destruir al sindicalismo como forma de organización de los trabajadores, con un runrún cultural y un relato reduccionista del sindicalismo que lo limita a la patota. Quieren destruir el trabajo tal como lo conocimos después del primer peronismo. Se saltean a Tosco, a Ongaro, a Abdala, a Frondizi y tantos otros dirigentes, varones y mujeres, que nunca se vendieron, porque necesitan que las audiencias también se los salteen. Leer nota completa



Los criollos

Sandra, me parece que deberías revisar esta frase "...es un valor que vino de la mano de las oleadas inmigratorias, sí, pero también es parte del buen vivir de los pueblos que los antecedieron..." No creo que hayas querido excluir a los criollos, los famosos cabecitas negras, que cuando tuvieron la oportunidad que les dio el tener trabajo gestaron el gran movimiento histórico que fue y sigue siendo el peronismo, y que fueron los que regaron con su sangre el suelo argentino en las guerras de la independencia y siguiendo a los caudillos federales en resistencia contra lo más duro del coloniaje. Debemos reflexionar en que si hubo colonias para extranjeros de todos lados, pero no hubo una sola colonia de criollos o de indios, no fue porque fueran vagos (ver el informe de Bialet Masse), sino por no empoderarlos, porque eran por naturaleza una fuerza anticolonial y popular, porque la oligarquía cipaya siempre tuvo claridad sobre su política, al contrario de muchos de nosotros. No olvidar que cuando De Angelis celebra el triunfo en la 125 menta a "nuestros abuelos gringos". No quiero sobreabundar, sobre todo porque estoy seguro que lo que puede desprenderse de tus líneas no está para nada en tu espíritu. Siempre, y esta vez también, es una bocanada de aire fresco leer tus escritos.

Benito

Bases anarquistas

Muy de acuerdo con el comentario. Pero la tradición de lucha europea, traída por la sangre anarquista, recién pudo encontrar su cauce con el peronismo, fundado por y para trabajadores. Agrego también a los Trabajadorxs Jubiladxs, porque nunca dejamos de ser trabajadores.

LAH50

Creo entender, en lo que dice Sandra, que hace referencia a las migraciones del 1900 que dieron forma al inicio de nuestros gremios; primero con la Mutual ferroviaria, cuando los británicos construían los ferrocarriles. Eran dos migraciones diferentes, los gringos que talaban el norte para usar de durmientes los quebrachos sin respetar nada; y los anarquistas, que organizaban a los obreros. También, recuerden los talleres Vasena o la organización en la Patagonia. Esa inmigración, de la que formó parte mi abuelo italiano y mi abuelo libanés, eran anarquistas que daban letra a nuestros criollos. Llegaron jóvenes en 1912 y 1913, tenían mucha formación sindical.

Ana1953

La Pampa gringa

En los años 50/60 viví en un pueblo de “la pampa gringa” donde la gente del campo eran “chacareros” . Me crié escuchando a “los gringos” diciendo “los negros son todos vagos”. Los gringos eran descendientes de piamonteses y los negros eran los descendientes de criollos. Se hacían dos cosechas al año, la “fina” y la “gruesa”, el cereal se acopiaba y transportaba en bolsas de arpillera que pesaban unos 70 kg. aproximadamente. De la chacra se llevaban a los galpones del ferrocarril y, de allí, a los vagones que lo transportarían a los molinos o los puertos. Nunca vi a un gringo “hombreando” bolsas, ese pesado trabajo era realizado por “los negros”. Con el tiempo comprendí que ese trato tenía una finalidad económica, no reconocer como trabajo esa tarea y así pagar menos por ella. También comprendí que todos hacemos política aunque digamos que no.

Eleuterio

Verdades a medias

Este gobierno más sucio que una papa, pero blindado por los medios hegemónicos utiliza las medias verdades como su forma de llevar adelante su "verdad absoluta". Te dicen " hay sindicalistas corruptos" "hay empresarios corruptos" y con eso buscan despertar moralina. Ellos, que son la corrupción hecha nombres, buscan que una parte de la sociedad crea que son la liga de la justicia y los siga votando. Y cuando hayan destruido al sindicalismo y las conquistas laborales, veremos a quién le van a ir a reclamar!!

Pemato

Por Eduardo Aliverti

Los conejos son los de la galera que Ex Cambiemos se propuso sacar a razón de, como mucho, uno por semana, y que tuvieron en estos días una expresión monumental.

Ya se sabía, o se supone que debería saberse, del bombazo de humo en torno del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Es mucho más grande que una cortina apenas se advierte que no pasa de un convenio marco entre el zorro y las gallinas. Un pacto neocolonial que, de todos modos, debe atravesar -a años vista- el límite aprobatorio de los parlamentos de cada país victimario, y del conjunto de los que representan a las víctimas. Leer nota completa

El nervio decisivo

A este párrafo quiero referirme: "Se coincida o no, lo que mínimamente debe acordarse -a riesgo de ser cansadores- es que a la campaña opositora le falta tocar, o acentuar, cierto nervio decisivo." El nervio decisivo en el 83 fue la denuncia del pacto síndico-militar (Alfonsín). Previamente el mejor nervio decisivo fue "Braden o Perón". Nos guste o no, el nervio decisivo de Menem fue "No los voy a defraudar". De la Rúa posiblemente no hubiera ganado sin el Dicen que soy aburrido, aunque esn este caso no podemos hablar de "nervio decisivo". Néstor Kirchner no tuvo nervio decisivo, pero Menem tampoco, como tampoco lo tuvo Illia (1965), pero los dos apenas si obtuvieron un poco más de 22% de los votos. Macri tuvo el nervio decisivo en el debate Vs Scioli, que nunca tuvo un nervio decisivo. Es decir, el nervio decisivo es encontrar una diferencia de alta subjetividad emocional que permita que ese 7% de electores con los que hace falta para ganar en primera vuelta, vuelquen su preferencia, simplemente porque una idea política comunicada con capacidad de penetrar en las emociones, hace que la mano se dirija a la boleta electoral indicada: FF.

Marceloc5

Las emociones al poder

Un colaborador de este artículo escribió: "el nervio decisivo es encontrar una diferencia de alta subjetividad emocional (...) simplemente porque una idea política comunicada con capacidad de penetrar en las emociones, hace que la mano se dirija a la boleta electoral indicada". Me pareció un buen punto de partida para empezar mi aporte. No cabe duda que son las emociones las que determinan quién gana una elección. En eso Durán Barba no se diferencia de otros "campañistas" (acá les regalo otro neologismo). Habría que ver con qué valores se emociona cada uno, cada grupo, cada sociedad. Y al final, como dicen algunos, según los valores dominantes y las emociones correspondientes "este país tiene el gobierno que se merece". Pero ese merecimiento nos lleva al muere a la corta o a la larga, como ya lo estamos experimentando (o este gobierno no es producto del anterior?). Mi reflexión apunta a tratar de considerar el contenido docente de la campaña electoral. Porque algunos pensamos en qué proyecto de país emergerá de campañas políticas que apuntan a convencer emocionalmente, sin explicar qué valores se deben sostener y cuáles no. Qué compromiso mínimo se espera de las mayorías para sostener ese proyecto (que no sea sólo ir a votar). Y ese contenido empieza por desenmascarar claramente al enemigo (sí, al enemigo) con su ideología y con sus distintos camuflajes en lugar de coquetear con él "para que no sea tan malo con nosotros". Tengo la impresión de que si seguimos aplicando el "encuestismo" (ahí va otro) y agitándonos en el poroteo electoral, dejando de lado el programa de gobierno que se deberá sostener desde las mayorías movilizadas, será "otra vez sopa..." y los sacrificios del pueblo serán para seguir engordando oligarcas y perpetuar este sistema injusto y cruel.

Rololomb

¿Para que leemos el diario?

Quizá (y seguramente) Aliverti y Feinmann, sobretodo ellos dos, que son "bien del palo" se equivoquen en algunas oportunidades. Pero, supongo también, que si están tan bien considerados por todos nosotros, será que aciertan más de lo que pifian. Entonces, cuando leo las foribundas críticas a Aliverti y sobretodo a JP Feinmann, a quién el propio Néstor fue a buscar (o incluso al petulante de Natanson, a quien también he criticado con dureza, pero por su estilo soberbio y su forma de escribir a veces enrevesada, que exige releerlo varias veces), me pregunto: ¿Para que leemos el diario? ¿Para hacer catársis? ¿Para leer lo que nos gustaría leer? (Navarro, Brancatelli, son muy necesarios. Imprescindibles. Son la Guardia Pretoriana. Pero también son muy parciales, lógico). O... ¿lo leemos para informarnos? ¿Para tener otro enfoque que nos ponga a pensar? (la cabeza es redonda para que las ideas puedan girar libremente) ¿Para tratar de descubrir las fallas propias y mejorarlas? Cuándo desmerecen a Feinmann por su crítica al peronismo, ¿olvidan que desde Vaandor, pasando por Menem, Massa, Schiaretti, Insfrán, Duhalde, Urtubey y muchos más, también son peronistas? (...) Cuando se enojan con Aliverti por sugerir/pensar que quizá el Frente de Todos esté equivocando la estrategia para captar votos, ¿qué pretenden? ¿Convencer al convencido? ¿Para qué? ¿O pretendemos tapar la mugre propia como hacen los de enfrente? Históricamente hay un núcleo duro hoy K que ronda entre un 30% y un 35% del electorado nacional, así como hay entre un 35% y un 40% de núcleo duro gorila/facho. O sea, de arranque nomás partimos con desventaja. Sino que alguién me explique porque si tomáramos todos los Gobiernos nacionales y populares de nuestra historia (incluídos Yrigoyen, Íllia y Alfonsín, ponele), no llegamos al 25% en años de ejercicio de poder. Entonces, ¿la campaña debe estar dirigida a los que nos emocionamos escuchando a Cristina o a los que odiaban las cadenas nacionales? (entiendo yo que eso es lo que quiere señalar Aliverti).

MarianoBianchini





“El oficialismo evidenció que hoy le es mucho más sencillo crecer por derecha que crecer por el centro. En ese sentido, la solidificación de cualquier discurso, de cualquier medida que impacte en un votante conservador es muy importante para Juntos por el Cambio”, dijo a PáginaI12 Mario Riorda, especialista en comunicación política. A lo largo de la entrevista, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales (Alice) también analizó la campaña del Frente de Todos y el rol de los espacios de Roberto Lavagna y José Luis Espert. Leer nota completa



Fortaleza, debilidad y viceversa

Creo que el entrevistado (pese a que se le nota la veta cambiemita), tiene razón en un aspecto, aunque en sentido contrario a como lo plantea. Me explico: que la campaña de Juntos por el Cambio sea monolítica parte de que se trata de un "discurso único", propio de los partidos verticalistas totalitarios o filonazis. Por el contrario, que el discurso del Frente de [email protected] sea un poco anárquico es consecuencia de que se trata de una alianza multisectorial abarcativa, dentro de la cuál se reúnen distintos puntos de vista sobre determinados temas, pero todos unidos tras un objetivo central, que no es otro que barrer con el neoliberalismo. Así, lo que se presenta como fortaleza es, en realidad, una debilidad y viceversa...

MarioRF1959

Propaganda subliminal

El tipo menciona cuatro (4) veces "oficialismo", ocho (8) veces Juntos por el Cambio, dos (2) veces Cambiemos, dos (2) veces gestión de gobierno, casi todos con con un sentido positivo, hablado de coherencia y otras yerbas. Por otro lado, y en casi todos los casos, como desordenados e incoherentes, más bien como gente que no es "como uno", se refiere dos (2) veces al FpV, cinco (5) veces al Frente de Todos, tres (3) veces a oposición, dos (2) veces a Kicillof, y mal, tres (3) veces a kirchnerismo, tres (3) veces a Alberto y dos (2) veces a Cristina y con la patética alusión que hay que esconderla. Resumiendo: el tipo dice que Juntos por el Cambio son una maquinita prolija y coherente y el Frente de Todos son unos desbolados que no saben para donde ir (...)

LlamaleH

Crecer hacia el centro

No coincido, compañero. Creo que el entrevistado está trazando un panorama realista sobre cómo se dividen hoy las preferencias del electorado y los factores que inclinan los votos para un lado u otro. No creo que el análisis del discurso dependa de un conteo de vocablos únicamente, sobre todo en entrevistas editadas. Cristina en 2do lugar en la fórmula es una manera de "esconderla" decidida por ella misma, y me resulta esclarecedor el concepto del entrevistado respecto de que el peronismo solo puede crecer hacia el centro y el oficialismo hacia la derecha. Igualmente interesante es su opinión sobre las altas chances de definición en primera vuelta, en la medida en que hay terceras opciones que, al menos en las PASO, mostrarán un cierto caudal. Esta realidad de percepciones inducidas, montadas sobre el tercio históricamente gorila de nuestra sociedad, pese al imperdonable gobierno de Macri, es la triste situación actual. Hay que saber ganar desde nuestro propio tercio, yendo a buscar los votos que nos faltan. La que se intenta y el entrevistado describe es una manera. En breve sabemos su eficacia, pero lo cierto es que la decidió Cristina y a nadie se le ha ocurrido otra.

Pero no creo que el gobierno esté al borde del precipicio, electoralmente hablando. El esfuerzo de unidad de nuestro lado fue gigantesco y demandó (y demanda) mucha muñeca y renunciamiento por parte de Cristina. Razonablemente, podemos esperar el voto de la mayoría de los trabajadores que en 2015 votaron a Cambiemos, pese a que hay dirigentes sindicales que siguen apoyando al gobierno. Es importante que Massa ya no tercie y se sume, con todos los dirigentes distritales que le responden; así como las provincias que incorporamos gracias a la alquimia Fernández-Fernández. Pero ahí está Lavagna para quitarnos desencantados con el gobierno que quieren emitir un voto útil. Además, Lavagna seguramente heredará parte del caudal de Massa. Y por supuesto, ahí está el gobierno con todo el poder del Estado (incluyendo el Poder Judicial y los servicios); los grandes medios; los trolls y los softwares dudosos. También, y lamentablemente, está la izquierda con la que no contamos en caso de ballotage. Tenemos chances de ganar, no digo que no. Pero estamos lejos de tener el resultado garantizado. En este contexto, los análisis realistas ayudan y mucho para afinar la estrategia.

Felipe