Con la organización habitual de Calanda Producciones, El Cairo Cine Público será sede de la 17ª edición de Bafici Rosario, muestra anual que reúne algunos de los mejores y premiados títulos de la última edición del Festival de Cine Independiente de la ciudad de Buenos Aires. Del 15 al 18 de agosto, entre películas nacionales e internacionales, la sala pública dará cita a invitados que acompañarán algunas de las proyecciones.

El próximo jueves a las 18 podrá verse en función doble el cortometraje Black Bus Stop (2019, EE.UU.), de Kevin Everson y Claudrena Harold; y el largometraje MS Slavic 7 (2019, Canadá), de Sofia Bohdanowicz y Deragh Campbell. El primero retrata un ritual peculiar de resistencia a cargo de estudiantes negros de la Universidad de Virginia. Por otra parte, el film canadiense -incluido en la Competencia Internacional de Bafici- pone el acento en la reconstrucción de una historia familiar, a partir del descubrimiento que una joven hace de la correspondencia entre su abuela y un poeta polaco durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial.

The Unicorn, sobre el músico Peter Grudzien.

El mismo jueves, a las 20.30, se proyectará The Unicorn (2018, EE.UU.), de Isabelle Dupuis y Tim Geraghty, premio Mejor Película de Bafici. Dedicado a la figura de Peter Grudzien, el documental de la dupla indaga en la vida del músico a partir de su emblemático The Unicorn, posiblemente el primer álbum de música country abiertamente gay, realizado en 1974. A partir de allí, el film articula aspectos sensibles como problemas mentales y familiares, sin dejar la predilección por la música como ámbito y refugio de Grudzien.

El viernes a las 18 el cortometraje Lands of the Sea (2019, Chile), de Azucena Losana -dedicado a artesanos pescadores del puerto de Valparaíso-, acompañará la proyección de Spice It Up (2018, Canadá), de Lev Lewis, Yona Lewis y Calvin Thomas, en donde una estudiante de cine intenta completar su proyecto de tesis: ni más ni menos que una película independiente. Mismo día, a las 20.30, será el turno de Las Facultades (2019, Argentina), el film por el cual Eloísa Solaas fue premiada como Mejor Directora en Bafici. En su ópera prima, Solaas indaga en la vida universitaria -repartida en cuantas facultades sea- a partir de la instancia decisiva del examen final. La proyección será acompañada por el protagonista Jonathan Argüello.

También el viernes, a las 22.30, se podrá ver Espero tua (Re)volta (2019, Brasil), en donde la directora Eliza Capai detiene su mirada en las protestas suscitadas ante la amenaza por parte del gobierno de cerrar casi cien escuelas públicas durante 2015. Como resultado, las movilizaciones estudiantiles continúan aún hoy, durante el gobierno de Bolsonaro.

Espero tua (Re)volta, premiado en la Berlinale.

La propuesta del sábado, a las 18, compendia cuatro cortometrajes; uno de ellos, el más reciente trabajo de Martín Rejtman: Shakti. Shakti es el nombre de la chica que Federico conoce luego de separarse de su novia, inmerso a su vez en una trama suscitada por equívocos, sentimientos y objetos cruzados, rituales de pertenencia, pudor y desconcierto. Los trabajos que completarán la función son: La siesta (Argentina), de Federico Tachella (Mejor corto del Bafici, seleccionado al Festival de Cannes); Ceniza verde (Argentina), de Pablo Mazzolo (Premio Mejor Corto Competencia Vanguardia y Género); Blue Boy (Argentina), de Manuel Abramovich (Oso de Plata Festival de Berlín y premio ex aequo Mejor corto Bafici).

Ese día, a las 20.30, se podrá ver Método Livingston (2019, Argentina), de Sofía Mora, extraordinario retrato de Rodolfo Livingston que obtuvo el Premio del Público a la Mejor Película en Bafici. Luego, a las 22.30, Seder-Masochism (2018, EE.UU.), de Nina Paley, ofrecerá en clave de comedia musical animada la historia de la Pascua Judía, en compañía de canciones (Led Zeppelin, Gloria Gaynor) y perspectiva feminista.

El domingo a las 20.30 será el turno de Fin de siglo, la ópera prima de Lucio Castro que obtuvo el Premio a la Mejor Película en la Competencia Argentina, acompañada en su proyección por la presencia del actor Juan Barberini. Fin de siglo se detiene en la vida de dos hombres que se conocen en Barcelona y descubren que ya se habían conocido veinte años atrás. Una historia de amor, supeditada al paso del tiempo pero también a la capacidad reflexiva que sobre éste tiene el cine. Luego, a las 22.30, la última función de Bafici Rosario estará dedicada a Retrospekt (2018, Holanda), de Esther Rots, en donde su protagonista es una mujer que enfrenta diferentes episodios de violencia doméstica, en un apuesta que es también situación reflexiva sobre las formas que el cine encuentra para retratar la violencia misma.