Más allá de las peleas

Disney no mató a El Hombre Araña, pero está al menos mortalmente herido. Para el espanto -y una iniciativa de boicot- de los fanáticos del Marvel Cinematic Universe (MCU), el 21 de agosto se anunció el fin del acuerdo por los derechos que existía entre Sony y Disney, hogar de Marvel. Eso significa que no puede haber nuevos cruces entre el Universo Marvel y el de Spider-Man, el abandono de las historias adyacentes que se fijan en Spider-Man: Lejos de casa y un futuro por demás incierto para el superhéroe ahora encarnado por Tom Holland.



Según lo publicado por el sitio Deadline, Disney quería cambiar ciertos puntos específicos del acuerdo que refieren a lo financiero, sugiriendo implementar un acuerdo del 50/50 al que Sony se negó, ya que significaría un recorte de sus ganancias. Desde el punto de vista de los negocios, la postura de Sony no era irracional. En julio, Lejos de casa se convirtió en la única película no producida por Disney que cruzó la barrera de los mil millones de dólares de recaudación, cimentando a la franquicia como la más saludable vaca lechera de Sony, una marca que sería tonto no seguir aprovechando. Del mismo modo, Disney posee en solitario los derechos sobre todo el merchandising del personaje... además de una recaudación global de 5 mil millones de dólares solo este año: su sed de más dinero parece por lo menos cuestionable.

Pero la mayor pregunta que rodea a la caída del acuerdo es cuán dañina puede ser para el futuro tanto del Universo Marvel como de El Hombre Araña, y si la batalla entre corporaciones vale la pena tanto como para poner en peligro la creatividad. El Hombre Araña, de hecho, siempre fue un superhéroe apreciado por su cercana humanidad, reflejada en cierto nerviosismo, la cualidad del héroe inesperado y una falta de “onda” que hace fácil identificarse con él. Desde hace tiempo es uno de los preferidos para identificarse de una manera en que el adinerado y siempre confiado Tony Stark nunca pudo ser. Esto quedó especialmente evidenciado en la era de Tom Holland, quien supo imprimirle a su Peter Parker una energía siempre asombrada, una adorable normalidad que hace que su ansiedad se vuelva querible y sus victorias más poderosas. Sus dos películas en solitario funcionaron tan bien porque son esencialmente films para adolescentes, tan interesados en las hiperactivas hormonas, los bailes escolares y las excursiones como en los supervillanos.

Si se le saca al Hombre Araña, de pronto el Universo Marvel se vuelve más frío, más fundado en el espectáculo cósmico que en el corazón. Y considerando el futuro de esa saga, tal como se ha preanunciado hasta ahora, con la Fase Cuatro desplazándose más y más al espacio y alejándose de la heroicidad más terrestre de Iron Man y el Capitán América, eliminar a ese personaje puede ser un revés creativo.

De las cinco películas de Marvel anunciadas para 2020 y 2021, solo Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings parece estar situada en la Tierra y en tiempo actual. La película de Viuda Negra (con Scarlett Johansson) estará –por obvias razones- situada en el pasado. Otras películas están dominadas por personajes nacidos en otros planetas o trasladados a ellos, como Thor, The Eternals, los Guardianes de la Galaxia y Capitana Marvel. O residentes de lugares de ficción, como Black Panther, o seres extrañamente mágicos como Doctor Strange, que difícilmente soportaría una serie entera de películas. Sacar al Hombre Araña de la ecuación es una extraña movida para Disney, una que podría leerse como una corporación sacrificando una humanidad muy necesaria en pos de una space-opera cósmica que sin dudas puede ser muy buena, pero a la que seguramente le faltará cierta calidez humana. Y todo por dinero.

Aún más preocupante es lo que Sony tiene en carpeta para El Hombre Araña. A pesar del colectivo meneo de cabezas que pudo advertirse en internet tras conocerse las noticias, Sony no es incapaz de hacer una buena película de superhéroes. Spider-Man: Un nuevo universo, el film animado que este año ganó un Oscar, era una kinética y progresiva obra maestra, que llevaba al héroe a nuevos y excitantes horizontes. Al menos dos de las películas hechas por Sam Raimni de Spider-Man eran igualmente buenas, y la segunda (de 2004) es a menudo reconocida como la mejor de todo el género. Hasta Venom, a pesar de los esfuerzos de Tom Hardy por arruinarla, era inexplicablemente entretenida.

Pero las decisiones de Sony pueden también ser leídas como una confianza potencialmente equivocada en sus propiedades, guiada por el hecho de que Venom sobrevivió a meses de malos comentarios y consiguió recaudar 856 millones de dólares en todo el mundo, y que Holland y su coestrella Zendaya se convirtieron en favoritos de las redes en la ola de Lejos de casa. Actualmente hay en desarrollo una serie de películas basadas en personajes secundarios de El Hombre Araña como Kraven: The Hunter, Black Cat y el superhéroe vampiro Morbius, interpretado por Jared Leto, que se verá el próximo verano boreal. Confiar en la presunción de que ponerlos todos juntos le dará vida a un supergrupo tan atractivo como el de Avengers parece un desastre esperando a suceder. El Hombre Araña puede ser capaz de sobrevivir sin Disney, pero aún el más grande superhéroe del mundo bien puede no ser capaz de sobrevivir a Jared Leto.

* The Independent de Gran Bretaña. Especial para PáginaI12.





Versión animada

Más allá de las peleas

El Hombre Araña ya no estará en el Universo Cinematográfico de Marvel, pero eso no significa que Disney abandone completamente al personaje. De hecho, recientemente anunció la realización de una serie animada con el lanzarredes pensada para niños en edad preescolar. Marvel’s Spidey and his amazing friends (“Spidey de Marvel y sus asombrosos amigos”) será emitida por Disney Junior y, presumiblemente, en la plataforma de streaming Disney+, que llegará a América latina en 2020. El anuncio se realizó durante la última D23 Expo 2019 (el evento del fan club oficial de Disney), en Los Ángeles, California.

El Spider-man para niños no será sólo el Peter Parker de toda la vida sino que se unirá a Miles Morales, el del universo alternativo que los espectadores ya conocieron en Into the Spider-verse. Junto al personaje habrá también versiones de Ghost-spider (Gwen Stacy), Hulk, Black Panther, Ms. Marvel y otros. Una pista de cómo será la propuesta se encuentra en el equipo creativo, que incluye a Ashley Mendoza (de PJ Masks: Héroes en Pijamas) como editora de guión.