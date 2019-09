El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, consideró que las elecciones primarias se perdieron por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la caída económica. “Claramente perdimos la elección porque el salario real de la gente se fue deteriorando en el último año y medio. Creo que subestimamos los problemas y sobrestimamos la capacidad de nuestros equipos para resolverlo. Fue una elección difícil, es una elección que no definió nada pero tuvo un impacto en la economía y las proyecciones que vienen en la Argentina”, afirmó Frigerio, quien viene tendiendo puentes con la oposición junto con otros integrantes del ala política del macrismo.

En línea con otros discursos, como el de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que ahora buscan dejar de lado la polarización y la campaña negativa, Frigerio reconoció errores en la gestión. El ministro fue uno de los que vio con buenos ojos que el presidente Mauricio Macri pidiera bajar la confrontación con el Frente de Todos hasta que la economía esté más estabilizada.

Macri lo hizo en su discurso en la Asociación Empresaria Argentina, cuando dijo que está en permanente diálogo con la oposición. Vidal ya lo venía haciendo y lo reiteró ante empresarios industriales, cuando aseguró que no se puede establecer un plan sobre el trabajo "con grieta". En esa línea siguió Frigerio en una entrevista en América TV. "Está todo vinculado a dar estabilidad al tipo de cambio, en este contexto electoral es fundamental anclar el tipo de cambio, ya que siempre la economía está subordinada a la política. La economía tiene que ver con las expectativas, la percepción de la gente mientras que quien diseña la estrategia política tiene poder para llevar a cabo esas medidas”, sostuvo el ministro.

"Por eso, el llamado que hacemos al oficialismo y oposición de privilegiar a la gente por encima de la campaña. La economía era frágil antes del 11 de agosto y por eso perdimos las PASO, pero después de las PASO quedó todo más expuesto”, admitió. Fue el primer funcionario en reconocer que los problemas no comenzaron el 12 de agosto, sino que venían de arrastre. “Por la sorpresa de haber perdido por una diferencia tan grande, la economía se resintió más. Agosto hubiera dado 1 por ciento de inflación si no hubiera ocurrido la devaluación. Veníamos mal y aguantando la economía”, afirmó.

Sobre el resultado de la elección, sostuvo: “Creo que nos faltó más política, depende del territorio. La elección de 2017 la ganamos con claridad. Hoy hay una economía difícil y un peronismo unido, una situación que no existía en ese entonces. Esto marca el resultado diferente”, analizó. "No haber podido resolver la inflación y atravesar una crisis en este año y medio, hizo que perdiéramos la elección”, sostuvo. "Gran parte de la campaña, evidentemente por el resultado, no estuvo bien planteada”, aludió a la responsabilidad del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

“Uno percibía el malestar de muchos argentinos, pero las encuestas decían que la cosa estaba más o menos pareja. Esa información te hace tomar malas medidas, como las encuestas no reflejaban la realidad, se tomaron malas decisiones. Perdimos las PASO pero el partido por los puntos todavía no se jugó”, insistió sobre las elecciones de octubre.



No obstante destacó la relación con la oposición. “Hubo una conversación del Presidente con Alberto Fernández y Roberto Lavagna. Es muy importante para sostener esta estabilidad incipiente en los mercados. Tanto el Gobierno y la oposición tenemos que pensar en la gente. Esto va a contribuir a la estabilidad del dólar. Hoy más que nunca es más importante el diálogo”, insistió Frigerio.

El ministro consideró que el debate respecto de la readecuación de la deuda nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se va a dar "en las cámaras de Senadores y Diputados en octubre” . “Tenemos el gobierno más débil de la historia argentina. Arrancamos con un tercio en Diputados, 400 intendentes sobre 2300. Había que aumentar la base de sustentación política de nuestro espacio; sí, hubo sectores del Gobierno que no les gustaba este aspecto”, afirmó. “Además que fuimos el gobierno más débil del último siglo, somos una coalición de gobierno. Las dos cosas son bastante inéditas”, se justificó.