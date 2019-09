Cientos de estudiantes que en el último mes estuvieron en la ciudad de Bariloche de viaje de egresados tuvieron vómitos, diarrea y dolor estomacal, en algunos casos con fiebre. Las autoridades sanitarias advierten sobre un posible brote de gastroenteritis.

En total en los últimos 20 días fueron detectados 420 casos en adolescentes que viajaron a Bariloche. Dos de los jóvenes debieron ser internados por el cuadro de deshidratación que presentaban.

Los adolescentes afectados presentaron síntomas similares, propios de la gastroenteritis. Las autoridades sanitarias apuntan a la falta de higiene.

El director del hospital Ramón Carrillo, Leonardo Gil, relató que "se estudió el agua y alimentos, pero el origen no es claro”. También explicó que están “esperando la confirmación del Instituto Malbrán por la sospecha de un cuadro virológico".

Frente a la situación, desde la Unidad Regional de Epidemiología y Salud Ambiental dieron algunas recomendaciones. Entre ellas citaron que, sobre todo después de ir al baño, se debe poner especial atención en el lavado de manos con agua y jabón, no consumir alimentos que no estén bien cocidos, lavar bien las frutas que se consumen crudas y no consumir comidas recalentadas.