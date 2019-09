Inspirado en el nuevo y exitoso espectáculo del Cirque du Soleil “Messi10”, que recrea el universo de la estrella argentina Lionel Messi, llega a la ciudad de La Plata el nuevo Circo del Gol que tiene por protagonista al propio Diego Maradona y su troupe. La propuesta será una conexión entre el fútbol y el mundo del autor de La Mano de Dios, y contará con un elenco de 46 artistas: uno hará de Diego, 15 interpretarán a jugadores y personajes de su entorno y los 30 restantes harán de hijos extramatrimoniales.

El show contará con la presencia de los Payasos Segurola y Habana, la participación de periodistas amaestrados que la tendrán adentro, el Mago Morla que convierte ex parejas en enemigos, y la presentación del novedoso truco de las pelotas que no se manchan. Los creadores del show prometen que "Se verá a Maradona como no se lo ha visto nunca en los últimos años". Es decir: hablando maravillas de Claudia, Dalma y Giannina.

El espectáculo contará con una banda sonora diseñada por la hinchada local, la famosa “Banda de Fierro 22” para la ocasión, que incluirá canciones que fueron hits en la Era del Diego, como “No me cortes las piernas, baby”, “Toti Pasman L.T.A.” , “Al que madruga se le escapó la tortuga”, y otras de contenido 100 por ciento tripero como “El Diego es más grande que el Inglés” y “Verón, Verón, qué traidor”.

La producción quedará a cargo del presidente del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata Gabriel Pellegrino, quien prometió contratar a un nuevo Hombre Bala ya que el actual estaría involucrado en un caso de “gatillo fácil”. También consideró conveniente conseguir los servicios de seis equilibristas que ayuden al equipo a no desequilibrarse en los partidos.

¿Tiempo de duración del espectáculo? Serán 50 minutos de show más el tiempo que tarde Diego en decir completa la frase: “Bienvenidos a mi circo”, por lo que se calcula que la duración total será de un par de horas.