Luego de que su equipo recibiera ocho goles en dos partidos, el entrenador Juan Pablo Vojvoda, recientemente despedido de Huracán, reconoció que le hubiera gustado continuar. El ex técnico de Newell's Old Boys se convirtió en el cuarto DT en dejar su cargo transcurridas apenas seis fechas del torneo local. Los anteriores habían sido Lucas Bernardi (Godoy Cruz), Hernán Crespo (Banfield) y Hernán Darío Ortiz (Gimnasia La Plata). El presidente de la institución de Parque Patricios, Alejandro Nadur, afirmó que le "encantaría" que regrese Eduardo Domínguez como DT.

"Debería haber puesto jugadores totalmente distintos contra River", afirmó Vojvoda en diálogo con 94.7 FM Radio, en relación con la formación que utilizó el sábado pasado en la caída 4-0 ante River, como local, que desencadenó su salida del club.



Después de las goleadas ante River y frente a Newell's (4-1), el ex DT de Huracán señaló: "Fueron dos partidos duros que nos dolieron. Mis fuerzas estaban con las condiciones apropiadas para continuar. Pero los resultados no se dieron, las decisiones fueron tomadas y no hay nada más que hacer. Creí que lo mejor era continuar con este proyecto, pero la dirigencia opinó que estaba terminado, y así fue".

El ciclo de Vojvoda, que asumió en Huracán en reemplazo de Antonio Mohamed, duró apenas siete partidos, en los que cosechó un triunfo, tres empates y tres derrotas.



El principal apuntado por la dirigencia para reemplazar al ex DT de Talleres de Córdoba es Domínguez, quien ya tuvo un paso por el club. Al respecto, el presidente Nadur dijo que "todavía no hubo ningún contacto" con el DT que llevó al Globo a la final de la Copa Sudamericana en 2015, y adelantó que para que se concrete el regreso "se tienen que alinear los planetas". "También hay otros técnicos muy importantes que pueden llegar", asumió Nadur, quien consideró "sano" que Vojvoda "pudiera dar un paso al costado".



En este punto, pese a los malos resultados, el titular de Huracán ponderó la labor del entrenador saliente: "Sumamos seis puntos en siete partidos y los dos últimos los perdimos mal. Los resultados no fueron buenos, es un campeonato de muy poco promedio. Pero Vojvoda es el entrenador más trabajador de los ocho años y tres meses que tuve (como presidente). Deja modalidades y hábitos muy positivos para el futuro", cerró Nadur.