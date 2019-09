Integrantes de 40 organizaciones sociales, preocupadas por posibles recortes de políticas públicas de juventudes, se reunirán hoy en la plaza San Martín para exigir a la próxima gestión provincial "mejorar y ampliar" el programa Nueva Oportunidad. "Tenemos en claro que lo que se ha dispuesto hasta acá no es suficiente, pero también sabemos que es necesario cuidar lo que hemos logrado hasta el momento", señalaron las organizaciones, que van a presentar un proyecto propio para que el programa, que comenzó en el 2013 en Rosario, sea ley. "Este es un programa dirigido a una población que ha sido desatendida por décadas, cuando no estigmatizada y criminalizada. Por ello, entendemos necesario defenderlo, ya que muchos pibes y pibas han encontrado en estas propuestas espacios que antes les eran negados o que sólo ofrecíamos las organizaciones, sin ningún tipo de acompañamiento estatal", plantearon los organizadores.

Bajo la consigna "La juventud debe ser prioridad", más de 2 mil pibas y pibes, se calcula, se reunirán hoy de 10 a 15 en la Plaza San Martín para visibilizar la discusión sobre los presupuestos para las políticas públicas de juventudes, y en particular por el Nueva Oportunidad. Desde las organizaciones territoriales consideraron que el programa ha generado "no solo contención, sino también la restauración de vínculos, la inserción de les pibes en sus propios territorios y la posibilidad de plantearnos metas y crear un proyecto de vida diferente al que el sistema ofrece a la pibada, algo que ha ocurrido en los empleos tradicionales pero también en el fortalecimiento de la economía popular, ya que los pibes y pibas pueden unirse y armar emprendimientos, empresas sociales, cooperativas, etc".

"Muches pibes y pibas han encontrado en estas propuestas espacios que antes les eran negados o que sólo ofrecíamos las organizaciones, sin ningún tipo de acompañamiento estatal. Creemos que es necesaria la presencia virtuosa del Estado en los territorios, a contramano de quienes sólo pretenden saturar de fuerzas represivas los barrios, es allí donde reivindicamos este programa, sin idealizarlo", plantearon las organizaciones; entre otras, Barrios Originarios de Rosario, que tiene 23 proyectos en el Nueva Oportunidad, Causa, Comunidad Rebelde, Inconsciente Colectivo, Lío, La Trinchera, Juntos a la Par, Vecinal 23 de febrero, Grupo Obispo Angelelli y Asociación La Cabida de Ludueña.

En el caso de Santa Fe, precisaron las organizaciones, sobre un presupuesto total de 277.182.629.000 de pesos, se destinan a la promoción de la niñez, adolescencia y familia, 528.185.000 pesos, lo que representa el 0,19 del total del presupuesto. Por otro lado, la secretaría de la juventud, dependiente del Ministerio de Gobierno, destina 21.246.000 de pesos, el 0,007 por ciento del total, mientras que el Nueva Oportunidad son casi 600 millones de pesos anuales, lo que representa el 0,21 por ciento del total. En definitiva, solo el 0,4 por ciento del total del presupuesto provincial está destinado a políticas de juventudes, un porcentaje que consideran insuficiente para atender la problemática.

El Programa Nueva Oportunidad surgió en Rosario en el año 2013. Inicialmente viabilizó la participación de 320 jóvenes. A partir de allí fue creciendo hasta incorporar a 1.400 jóvenes en los diversos distritos de municipales en el año 2015. Desde el 2016, el Programa se ha provincializado, extendiendo su accionar a diversos centros urbanos, con su adopción por parte del gobierno provincial. A junio de 2019, participan en Rosario 11.058 jóvenes, sextuplicando la participación desde el 2015. En toda la provincia participan actualmente 17.745 jóvenes de 28 localidades.