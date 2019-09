El clásico de la próximo fecha entre San Lorenzo y Boca ya se empieza a jugar. Por el lado del líder, los laterales Julio Buffarini y Emmanuel Mas volverían al primer equipo el próximo sábado, de acuerdo a lo visto en la práctica de fútbol realizada en el predio Pedro Pompilio. El entrenador Gustavo Alfaro dispuso una práctica de fútbol a puertas cerradas, en la cancha número 1 de Casa Amarilla, y en la misma alineó el posible equipo para jugar el duelo en el nuevo Gasómetro.

El equipo formó con Andrada; Bufarini, L. López, Izquierdos, Mas; Villa, Marcone, Capaldo, Reynoso; A. MacAllister; Soldano. En mitad de la práctica ingresó Carlos Tevez por Villa. Para los suplentes jugaron Marcos Díaz; Weigandt, Santiago Ramos Mingo, Junior Alonso, Fabra; Salvio, De Rossi, Almendra, Obando; Zárate, Tevez. Luego ingresó Jan Hurtado por Tevez.



Salvio y Zárate, que vienen de sendos desgarros y se pensaba podían estar en el equipo titular, no estarían desde el inicio. Los dos podrían ingresar unos minutos para ir entrando en ritmo e integrar el equipo que enfrentará a River, en el partido de ida por la Copa Libertadores, el próximo 1º de octubre en el estadio Monumental.



Tevez, que pasó en el medio del entrenamiento para el lado de los titulares en lugar de Villa, luego fue a practicar definición junto a dos colaboradores de Alfaro en la cancha 2.

Tevez seguramente integrará una vez más el banco de suplentes. De ser este el conjunto, habría dos modificaciones con respecto a la formación que venció a Estudiantes de la Plata: el ingreso de Buffarini por Weigandt y Mas por Fabra.



A su vez, Juan Antonio Pizzi, el técnico de San Lorenzo, aseguró que la clave del partido con Boca pasará por "la certeza que se tenga en los últimos metros", para convertir en el arco rival y para controlar los contraataques. "Para mí va a ser decisiva la certeza que tengamos en los últimos metros, tanto en ataque, para convertir nuestras opciones, como a la hora de controlar los contraataques del rival", señaló Pizzi en conferencia de prensa.

"Tácticamente, creemos que Boca tiene un planteo claro en esta Superliga, que le ha dado resultados. Por algo está primero en el campeonato. Pero puede ser vulnerable por algunos sectores, y con algunos argumentos que mi equipo puede ofrecer: la intensidad, la presión, la posesión del balón", dijo el técnico rosarino.



Sobre Gustavo Alfaro, conductor de Boca, Pizzi expresó: "Siempre fue muy claro, tuvo excelentes resultados y no va a cambiar su identidad ahora. Boca tiene jugadores de primerísimo nivel, desequilibrantes por los costados, jóvenes con talento y un esquema de defensa sólido. No por nada no le convirtieron goles en nueve, diez partidos". El equipo formaría con Navarro; V. Salazar, Vergini, Arias, B. Pittón; Poblete, Menossi; O. Romero, Belluschi, A. Romero; Bareiro.