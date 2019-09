Barrios de Pie -Libres del Sur lanzó en el Obelisco una campaña de pedidos de donaciones de leche en polvo, que replicará en mil plazas del país. “Los merenderos tienen muchas dificultades para mantenerse en funcionamiento porque el ministerio de Desarrollo Social está retaceando los envíos de leche. A algunos lugares hace dos meses que no llega una sola caja. Nos dicen desde el gobierno que esta semana estarían comenzando a regularizar los envíos, luego de las movilizaciones y acampes que hemos hecho, pero venimos de meses de entregas irregulares y promesas que no se cumplen. Desarrollo Social tuvo la semana pasada como respaldo la aprobación de la Ley de Emergencia Alimentaria , creemos que no tiene excusas para seguir postergando los envíos de mercadería”, dijo Silvia Saravia, referente de la organización.

En la Ciudad de Buenos Aires, entre las 10 de la mañana y hasta las 15 habrá dos plazas con actividades para difundir la campaña, que tiene la consigna “La pobreza no puede esperar”: la San Martín -en Retiro- y la de la República. En los lugares de difusión, las responsables de los comedores y merenderos quieren invitar a quienes se acerquen a que vean el trabajo que hacen y las necesidades de los chicos y adultos a los que dan de comer.





Malnutrición, baja talla y sobrepeso

El movimiento social dio a conocer la semana pasada su último relevamiento sobre la situación nutricional de los niños que asiste. El informe detectó que el 43 por ciento de los chicos de entre 2 y 19 años presentan malnutrición, con una preeminencia marcada de sobrepeso y obesidad provocada por alimentación basada en harinas y bebidas azucaradas, como los fideos y el mate cocido, con pocas verduras y carne. Los más afectados son los niños de entre 6 y 10 años, lo que tiene una doble gravedad porque es franja de los que están escolarizados, donde reciben evidentemente viandas de muy pobre calidad nutricional.

En el grupo de lactantes aparece un 20 por ciento con baja talla, que para los chicos de 2 a 19 años se reduce al 5 por ciento. “Aunque las causas de la baja talla son variadas, la principal sigue siendo la desnutrición crónica, o sea niñxs que durante largos periodos de su vida no han recibido los nutrientes necesarios para tener un desarrollo acorde. Puede ser debido tanto a falta de aporte alimentario como a procesos infecciosos crónicos que produzcan esta situación u otras enfermedades. De cualquier modo, la ineficacia del sistema sanitario para detectar y tratar a estxs niñxs nos habla de que no sólo las estrategias de prevención y promoción están fallando, sino también el derecho de esta población a acceder a una atención oportuna”, advirtió el equipo que realizó el trabajo, integrado por militantes de BdP y el Instituto de Investigación ISEPCI (Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana).

La leche en polvo es el faltante de mayor peso, pero en los comedores barriales denuncian que falta muchísimo mas, en momentos en que por la suba del precio de los alimentos y la falta de trabajo, reciben una demanda que los excede.