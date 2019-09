El sitio funciona hace mucho y fue creado por las dos chicas que declararon ante el fiscal Di Lello . Pero lo cierto que las denuncias comenzaron a multiplicarse cuando PáginaI12 publicó su existencia .



Está destinado a informar a los trabajadores sobre sus derechos, invitarlos a que denuncien si están siendo hostigados e informar qué leyes los protegen de los abusos que denuncian los sindicatos y que hoy son víctima de investigación judicial.

Los testimonios anónimos

Estas son algunas de las historias que están publicadas. Anónimas, por obvias razones:

1. “Tuvimos un llamamiento a fiscalizar la PASO y nos dijeron que era un momento de `devolver gentilezas´. No hay posibilidades de decir que no, aunque aclaren que no te obligan, cuando es tu jefe el que te está pidiendo el favor”

2. “Entré a trabajar en el programa Compromiso Barrial bajo la dirección de Paula Uhalde para la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública en el mes de agosto de 2013. Me obligaban a realizar timbreos, ir al call center, entregar folletería en distintas comunas”

3. “Al call center nos hacían ir a todos en horario laboral durante la campaña del 2017”.

4. “Nos pedían que hiciéramos actividades de campaña, nos dijeron que tenían carácter voluntario, pero empezaron a manipularnos con el tema del acompañamiento y el apoyo que debíamos mostrar”.

5. “En ese momento estaba contratada. Me mandaron dos veces a un call center de Once y tuve que llamar vecinos para difundir las ciclovías de Larreta, otra vez en Temperley a doblar boletas. Cuando yo lo contaba, nadie me creía”.

6. “Aproximadamente una vez por mes pedían dos personas del sector call center, volantear, timbrear. Fui una vez: tenía que hablarles a los vecinos sobre el viaducto San Martín. Dejé de trabajar allí hace un par de meses”.

7. “Tuve que ir varias veces al call center sin opción a decir que no. Acepté por temor a preder mi trabajo. Me pidieron ir a timbrear obligatoriamente fuera de mi horario laboral. Y para la PASO me pidieron ser fiscal, cosa que pude evitar ya que lo hicieron con poca antelación y pude poner excusas. Pero no sé qué voy a decir en octubre si me lo vuelven a pedir”.

8. “Previo a la PASO me indicaron que me tocaba 'timbrear' y entregar folletos. Pude escapar diciendo que tenía otras responsabilidades laborales dentro del organismo”.

9. “Cuando entré en 2016 me contaron que para las elecciones nacionales de 2015 los habían hecho fiscalizar. Yo sólo participé una vez de un call center y una vez de timbreo porque mi jefe me hizo zafar lo más que pudo, pero todos teníamos que ir. A la mayoría le daba 'paja', sobre todo el timbreo que era el sábado a la mañana”.