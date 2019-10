que necesitaba ganar para salir de la zona de descensoen el Sur del conurbano bonaerense, por la 9ª fecha de la Superliga. El eterno goleadoral inicio del complemento, peroen lo que va del torneo, una racha que se convirtió en la mayor de la historia para el conjunto de Arroyito,. Por su parte, el equipo de Luis Zubeldía se quedó en 16 puntos y es uno de los escoltas.y con leve dominio para Lanús, que desde el esquema flexible de Zubeldía y la conducción de Lucas Vera hizo todo más sencillo. Por su parte, el equipo que conduce Diego Cocca llegaba a La Fortaleza con la urgencia de sumar de a tres, pero le costaba generar jugadas de riesgo. De este modo, ambos se irían al descanso con el marcador en cero.Lanús ya había avisado con un cabezazo de Muñoz y enseguida llegó el gol de Pepe Sand, quien por cierto pudo haber sido expulsado en el primer tiempo por una dura infracción sobre Molina.ante el achique de Jeremías Ledesma.

Obligado, Rosario Central trató de encontrar rápido el gol y lo consiguió a partir de un tiro libre de Gil, que encontró la cabeza de Caruzzo y batió a Rossi.

El partido retomó así la paridad. Lanús pudo haberlo ganado si Quignon desviaba con mejor dirección dentro del área y Ledesma no la desviaba al corner. Pero al equipo local le faltó eficacia y encima no pudo aguantar el resultado parcial a favor cuando el rival no le había llegado con peligro real, salvo en jugadas aisladas de pelota parada.

A. Rossi; Di Plácido, Muñoz, Valenti, Pasquini; L. Vera, Quignon, M. Moreno; Auzqui, Sand, L. Acosta.Luis Zubeldía.J. Ledesma; Molina, Caruzzo, Novaretti, Brítez; Rius, Rinaudo, Gil, J. Pereyra; Gamba, Riaño.Diego Cocca.

Estadio: Lanús. Arbitro: Diego Abal.

56m Sand (L), 64m Caruzzo (RC).62m Colazo por Novaretti (RC), 75m Belmonte por Auzqui (L); 76m Allione por Pereyra (RC) y Orsini por M. Moreno (L), 86m Lodico por L. Vera (L).