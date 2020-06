Quiénes son los Antifa, el grupo al que Trump llama terrorista

“Antifa”, la abreviatura para “Antifascista” o “Movimiento antifascista”, es el grupo que Donald Trump acaba de acusar como responsable de la ola de protestas desatadas en las últimas horas en distintas ciudades de Estados Unidos a raíz del crimen de odio de George Floyd en manos de la policía en Minneapolis. Trump los ha calificado como “la izquierda radical” y quiere declararlos organización terrorista.

Esa amenaza del presidente norteamericano fue respondida por el mismo medio desde la cuenta New York City Antifa: “Para que conste: ‘antifa’ es la abreviatura de antifascista o acción antifascista. Creemos en y luchamos por un mundo libre de fascismo, racismo, sexismo, homo/transfobia, antisemitismo, islamofobia y prejuicios en general. Las protestas no tienen líderes ¡Todo el poder al pueblo!”.

El origen los grupos Antifa data de las décadas de 1920 y 1930 y se relaciona con los movimientos que luchaban contra los fascistas europeos en ese periodo. Mark Bray, autor de Antifa: The Anti-Fascist Handbook, explica que el movimiento antifa estadounidense moderno comenzó en la década de 1980 con un grupo llamado “Acción antirracista”, a su vez vinculado con la precursores de los movimientos antifascistas en este país que hicieron frente a los supremacistas blancos y neonazis estadounidenses. Sus miembros se enfrentaron a skinheads neonazis en la escena punk en el Medio Oeste estadounidense y en otros lugares.

Desde entonces hasta principios de la década de 2000, el movimiento Antifa se mantuvo en general inactivo, hasta que la llegada a la presidencia de Donald Trump se volvió una amenaza.

“¿Se dan cuenta de que cuando él dice ‘Antifa’ se refiere a cualquiera que esté en las calles? Se refiere a cualquiera que proteste o se oponga al régimen en cualquier circunstancia. Esto no tiene nada que ver con que te gusten o no los antifa o con que sepas de qué se trata ser antifa. El hecho de que pienses que no sos antifa no te pone a salvo”, respondieron esta tarde desde la cuenta del movimiento Antifa a las declaraciones del presidente.