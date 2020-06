Tane da Souza, nuevo delegado del INAES en Salta 

El joven político Tane Da Souza Correa fue designado delegado territorial del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en Salta, cargo desde el que tendrá la función de tratar de revitalizar las cooperativas, mutuales y otras organizaciones de la economía social, que vienen de cuatro años en que fueron duramente castigadas, al punto de haber desaparecido el 50% de ellas.

"Los lineamientos que tenemos para la gestión básicamente son tres, el primero es el nexo entre el INAES y el órgano local de aplicación de las cooperativas, que sería la Dirección de Cooperativas de la provincia. Luego, acompañar la conformación y el buen camino de las cooperativas y mutuales. Y, una marca de la gestión que es muy interesante, y habla mucho de las maneras de ver al sector tanto de Alberto Fernández como de Mario Cafiero, es la conformación de las mesas de asociativismo y economía social", anunció el nuevo delegado consultado por Salta/12 sobre las acciones que prevé llevar adelante este organismo.

El INAES es el órgano de aplicación de la ley de cooperativas, 20337, y la ley de mutuales, 20321. Da Souza Correa destacó que la visión de la conducción nacional del INAES, a cargo de Mario Cafiero, es "profundamente federal y desde ahí es que se busca tener presencia firme en las provincias".

Sobre las mesas de la asociativismo y economía social, explicó que "la idea es que se repliquen en distintos municipios a lo largo y ancho del país". Y aclaró: "no son del INAES, son mesas en las cuales el INAES planta la semilla, la riega un poco y después acompaña". En esos espacios van a ser convocadas a participar las cooperativas, las mutuales y "todo lo que es parte de la economía social", las ferias, los clubes de fútbol, bomberos voluntarios. "Todo el abanico que conforma la economía social, porque la idea es que se transformen en mesas de la comunidad organizada, y que permitan intentar solucionar y acompañarse en la gestión, solucionar pequeños conflictos o problemáticas" y acompañarse en la gestión a nivel local, regional y nacional.

El delegado informó que "ya está funcionando el núcleo promotor de la mesa de Salta Capital, que es la que viene más avanzada". Añadió que la intención es que estos espacios "sirvan para funcionar para poder salir adelante luego de la pandemia. Entendemos que la economía social es un actor fundamental para la postpandemia", enfatizó.

Agregó que por esto "no puede quedar absolutamente nadie fuera de estas mesas. Desde los gobiernos provinciales, municipales, los distintos órganos de gobierno, porque, bien lo dice el presidente Alberto Fernández, este momento nos obliga a trabajar con todos, entre todos y para todos. Y más los que venimos justamente trabajando en la economía social, que es con una visión muy importante desde el punto de vista de la solidaridad, entonces tenemos que convocar a todos los distintos sectores, del estado y de la economía social", insistió.



-¿Y cuál sería la función de esa mesa?

-Por ejemplo, acá la provincia de Salta lamentablemente no tiene una historia de mucha organización y en el tercer sector, fundamentalmente de las cooperativas, entonces la idea es que estas mesas sirvan para ayudar a auto organizarse al sector. Nosotros entendemos a la economía social como uno de los tres motores de la economía: el sector público, el sector privado y la economía social. Hoy por hoy es alrededor del 10% del producto bruto a nivel nacional. Nosotros pensamos que en algún momento debiera llegar al 30%, para eso necesitamos potenciar al sector, en función de eso hay algo que es toda una declaración de principios que es muy importante, que es el cambio este año del INAES de la órbita de Desarrollo Social a Producción.

Esta decisión del Gobierno Nacional "implica justamente tener el concepto de que la economía social es uno de los motores productivos de nuestro país", y precisamente en este momento donde en algunas provincias, como ocurre en Salta, se entró a la fase de distanciamiento social, "vemos la importancia que ha tenido en todo este tiempo la economía social, el comercio de proximidad, por ejemplo; entonces esas mesas tienen que servir también para apalancar eso, para generar más interrelación entre el mismo sector, que una cooperativa le compre a otra cooperativa, que una mutual pueda servir para generar crédito para una cooperativa y en esto el INAES viene funcionando en muchos sentidos como nexo".

Da Souza Correa señaló que hay experiencias de interrelación entre organizaciones del tercer sector, como "mutuales de Santa Fe que han estado generando créditos para FECOVITA", la Federación de Cooperativas Vitivinícolas de Mendoza. "El INAES funcionó de puente ahí, entonces eso nos parece a nosotros un desafío muy importante para el día después de la pandemia fortalecer estos nexos internos en el sector, apalancarlos y potenciar mucho, porque entendemos que es el camino hacia el cual podemos trabajar por el bien común, trabajar por el buen vivir, que es el mandato tanto del Presidente como de Mario Cafiero".

Un sector diezmado

"Lamentablemente, durante los cuatro años del gobierno anterior, la economía social no fue una de las prioridades, sino todo lo contrario. De hecho, a nivel nacional, de 20 mil matrículas de cooperativas quedaron 10 mil, el sector fue diezmado", aseguró Tane Da Souza Correa al ser consultado por la situación de las organizaciones del tercer sector. Informó que en Salta hay en este momento hay poco más de mil cooperativas, en un arco variado, que va desde "cooperativas muy chiquitas, de desmalezado, supongamos, hasta Cosalta o la Cooperativa de Productores de Tabaco (COPROTAB), muy grandes. Hay que acompañar a todos y trabajar en conjunto para potenciar al sector", ratificó.

Agregó que el propio INAES "no fue ajeno a eso" de la falta de atención de parte del gobierno de Cambiemos que sufrió todo el sector de la economía social. "Entonces tenemos también la tarea de reconstruir las delegaciones territoriales que a lo largo y ancho del país quedaron prácticamente sin funcionamiento", contó, sin embargo, añadió que la decisión del presidente del organismo entendió que "el mandato es empezar a trabajar desde ahora con las cooperativas y con las mutuales y con todo el arco de la economía social".

Da Souza Correa conoce este sector desde chico, proviene de una familia agricultora. Su padre, Jan, y su madre, Olga, son propietarios de la finca La Huella, en el pueblo de Vaqueros, cercano a la ciudad de Salta, donde producen leche de cabra y sus derivados y producen verdura orgánica a pequeña escala, que comercializaban en la Feria de la Balcarce (en Salta Capital) desde sus orígenes y actualmente en el Mercado Vaquereño. "Siempre el ingreso principal de mi familia fue la venta a pequeña escala de la producción familiar como parte justamente de la economía social. Durante gran parte de mi vida yo fui parte de eso y ahora de hecho también", con su compañera, Luciana, producen miel que también se vende en el Mercado Vaquereño. El nuevo funcionario, que además ostenta el título universitario de licenciado en Física, destacó en este sentido que tiene la vivencia personal "de lo que es vivir sin sueldo" y "depender de lo que uno comercializa en distintas ferias de la economía popular, mercados, vendiendo en la calle también".

Además, hasta 2015 fue vicepresidente de la primera comisión del Instituto para la Promoción de la Economía Social (IPES).

Transvasamiento generacional

Da Souza Correa agradeció al Partido Felicidad, del que forma parte, y "al Frente de Todos, desde el militante territorial, desde un barrio, hasta los funcionarios nacionales, diputados nacionales, senadores nacionales", por el apoyo para ocupar el cargo en el que asumió. Dijo que entiende que estas delegaciones de organismos del Estado Nacional en las provincias "son herramientas muy fuertes de una construcción de un modelo de país hacia el cual queremos avanzar".



En ese entramado político, indicó que "uno siempre quiere caminar hacia los necesarios transvasamientos generacionales", sobre el que, recordó, ya se pronunció el propio Perón. "Creo que siempre es positivo caminar hacia eso de manera ordenada, no por tirar a nadie por la ventana por supuesto, pero siempre es necesario que las nuevas generaciones vayan ocupando mayores espacios y una muestra de ello es también el gabinete de Alberto Fernández, hay una gran cantidad de jóvenes y fundamentalmente en primeras y segundas líneas, de mujeres, que me parece que es algo que no tenemos que perder de vista ni un instante".