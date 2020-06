Otro club fue sancionado por violar los protocolos de aislamiento

El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal de la AFA abrió otra causa contra un club del fútbol argentino, por volver a los entrenamientos en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Se trata del Deportivo Mac Allister de La Pampa, que fue intimado a presentar un descargo debido a que "el comportamiento de los dirigentes de la citada institución deportiva, se podría configurar violatorio al despacho 12.559 de fecha 17 de junio del presente año, publicado por el Consejo Federal del Fútbol de AFA".

La institución pampeana retomó las actividades recreativas y multideportivas, dado que el gobierno provincial autorizó el pasado 12 de junio el regreso a las prácticas aunque, días después, el Consejo Federal señaló que se podrán retomar recién cuando todo el país se encuentre en la Fase 4 del aislamiento.

Patricio Mac Allister, presidente del club, se defendió tras ser informado sobre la causa: "La verdad que me sorprendió la notificación, me pareció raro", dijo a La Arena. Y añadió: "Por ahora continuamos con la actividad, porque el estatuto del club nos autoriza. Entiendo que se confundieron con la citación, vamos a contestar, está trabajando en eso el asesor legal. Somos optimistas que se va a aclarar que no estamos haciendo fútbol".

De esta manera, Deportivo Mac Allister se suma a Deportivo Riestra, cuyo plantel fue registrado entrenándose de manera clandestina, sin la autorización ni los protocolos pertinentes, mientras que el club sufrió una clausura temporaria por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.