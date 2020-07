El secretario de Obras Públicas, Martín Gill, se contagió coronavirus

El secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill, informó que se contagió coronavirus. "Fui adoptando todas las medidas preventivas para evitar el contagio, pero, en mi caso, no han sido suficientes", destacó Gill a través de su cuenta de Twitter tras conocer el resultado positivo del hisopado que se realizó en las últimas horas. El funcionario indicó que está asintomático y aislado en la Ciudad de Buenos Aires, cumpliendo con el protocolo. Es el segundo funcionario nacional que se contagia el virus, después del secretario de Seguridad nacional, Eduardo Villaba.



"Hace instantes me confirmaron que el hisopado que me realicé anoche dio positivo para Covid-19", aseguró el funcionario de la cartera que conduce Gabriel Katopodis, confirmando el contagio del virus. "Cumplo mi rol como trabajador esencial y circulo con la autorización correspondiente, de tal modo que no he violado disposiciones que tengan que ver con la cuarentena que impera en diversas regiones del país", señaló el también intendente en uso de licencia de la localidad cordobesa de Villa María. Así salió al cruce de las versiones de que no habría respetado las reglas del aislamiento social obligatorio impuesto por el gobierno nacional para atenuar las consecuencias de la pandemia.

"Me encuentro asintomático y aislado en Bs As. Mis colaboradores dieron negativo a la misma prueba. Todos mis contactos estrechos están siguiendo el protocolo", aseguró Gill y agregó que "desde que comenzó la lucha contra esta pandemia hemos trabajado incansablemente en mejorar la infraestructura sanitaria de la Argentina, construyendo y ampliando hospitales". El dirigente cordobés apuntó que "como lo plantea nuestro presidente @alferdez, estamos atravesando el momento más difícil, es clave cuidarnos para minimizar el riesgo de contagio todo lo que se pueda".