El Leeds de Bielsa ganó y quedó a un punto del ascenso

Con su victoria en casa 1-0 sobre el Barnsley lograda este jueves, el Leeds de Marcelo Bielsa quedó a un punto de asegurarse el ascenso a la Premier League y a dos de garantizarse el título en la segunda división del fútbol inglés. Tan cerca está el objetivo que incluso podría lograrlo el viernes o el sábado sin jugar, si es que sus rivales directos no ganan sus respectivos partidos de la penúltima fecha.

Un gol en contra del defensor Michael Sollbauer a los 28 minutos del primer tiempo después de un desborde de Patrick Bamford le dio la ventaja al equipo del entrenador argentino, que hasta ese momento no podía superar a su adversario, último en las posiciones y casi condenado al descenso. Más allá de las distancias en la tabla, en el campo no hubo tantas diferencias y el desarrollo resultó muy parejo.

Gracias a los tres puntos logrados en Elland Road, el Leeds llegó a 87 puntos y le sacó cinco al escolta West Bromwich y seis al tercero Brentford, cuando quedan seis unidades en juego. Con dos ascensos directos en juego, al equipo de Marcelo Bielsa le alcanza con un empate el domingo como visitante ante el Derby County para asegurarse su sitio en la Premier el año que viene, mientras que con un triunfo podría garantizarse el objetivo con la vuelta olímpica incluida.



Pero es posible que ni siquiera necesite jugar para lograr el ascenso y el título, ya que sus dos rivales tienen previstos sus partidos de la penúltima jornada antes que el Leeds: si el West Bromwich no le gana el viernes como visitante Huddersfield o el Brentford no derrota el sábado al Stoke City, el Leeds se asegurará su ascenso. Y si sus dos perseguidores no ganan, automáticamente celebrará el título.

En el peor escenario, si Leeds pierde ante el Derby y West Bromwich y Brentford ganan sus partidos, el conjunto de Bielsa tendrá una nueva oportunidad en la última jornada. El miércoles 22, el líder recibirá al Charlton, el West Bromwich chocará ante el Queens Park Rangers y el Brentford jugará en casa ante el Barnsley.

La segunda división del futbol inglés entrega tres ascensos, los dos primeros directos y el tercero a través de un Liguilla en la que compiten del tercero al sexto. La temporada pasada, el Leeds lideró gran parte del certamen y su rendimiento decayó sobre el final, por lo que finalizó tercero y tuvo que disputar la Liguilla, donde el Aston Villa lo eliminó en un partido insólito, en el que el equipo de Bielsa ganaba y tenía controlado el desarrollo.