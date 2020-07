De "1 de esos días" en IGTV al Palomo Usuriaga como ícono pop

#AltaTemporada Series hasta que pase el temporal. Una chica es invitada a una fiesta pero tendrá que superar varias pruebas para llegar, en la webserie argentina 1 de esos días, grabada con teléfono móvil para IGTV y protagonizada por Ailín Salas. También debutan Get Even, sobre un grupo de estudiantes secundarios de una escuela cheta inglesa que preparan una venganza (31/7, Netflix); y la argentina Vida de película, sobre la familia de un distribuidor de películas (Cont.ar). Además, Amazon confirmó que habrá segunda temporada para La jauría, de Lucía Puenzo y Leonel D'Agostino; y Fox puso fecha para el retorno de la décima de The Walking Dead: 4/10.

#Hacela Simple La Grande soltó el single Laos, anticipo de Sesiones 2017-2020, el inminente disco debut del ensamble que comanda Santiago Vázquez. También hay nuevas canciones del trapero necochense FMK (Qué te está pasando), de la electro-rockera Nena X (Ruido blanco), de la niña fuega Ángela Torres (Guapo), de los pos-reality The Fam (Todo pasará) y del cantautor Javier Syd (Todo va a explotar).

#Pantallazos La pandemia muta en cortos grabados por cineastas desde sus casas. Una opción es Pandemos, comandado desde Buenos Aires por Diego Medvedocky y Luis Aguer, con episodios grabados en Alaska, Brasil o Londres. Otra propuesta afín, aunque más mainstream y en Netflix, es Hecho en casa, saga de cortometrajes en cuarentena que incluye nombres pesados como el italiano Paolo Sorrentino o la chica-Crepúsculo, Kristen Stewart. Además, sale el documental futbolero Palomo, dedicado al mítico goleador colombiano Albeiro Usuriaga, que hiciera desastres en Independiente y All Boys (30/7, OnDirecTV).

#CualquieraPuedeGooglear Clic en pantalla: Crónicas extraordinarias, unitarios distópicos es la propuesta de teatro virtual sci-fi de la compañía La Ponedora, en homenaje a Ray Bradbury. Clic de muñecos: la Biblioteca del Congreso de la Nación convidará taller virtual de construcción y manejo de marionetas, el 29/7 a las 17. Clic con parciales: la Universidad Siglo 21 armó charla online abierta para quienes intenten iniciar o retomar estudios, el 30/7 a las 18.