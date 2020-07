Sin acuerdo entre Camioneros y Mercado Libre

El Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca) denunció esta noche "la ausencia de coincidencias" en las dos reuniones realizadas en el Ministerio de Trabajo para lograr un entendimiento con la empresa Mercado Libre, por lo que adelantó la posibilidad de retomar las asambleas en los ingresos a las plantas.



Un documento del gremio, firmado por Pablo Moyano, secretario adjunto del Sichoca, sostuvo que ambos encuentros en la cartera laboral fueron "totalmente negativos". El dirigente explicó que "el conflicto con la empresa de ventas online Mercado Libre no pudo ser resuelto", por lo que no descartó "la posibilidad de que los trabajadores retomen las asambleas en los ingresos de las plantas de distribución", como ocurrió la semana anterior, expresó el documento.



El hijo de Hugo Moyano señaló que en los próximos días habrá "asambleas informativas" con los trabajadores que transportan la mercadería de la plataforma virtual, ya que Mercado Libre "no admite el encuadramiento de personal en el convenio colectivo 40/89 camionero".

Moyano exige ese encuadramiento y rechaza que los trabajadores pertenezcan al gremio de carga y descarga, a la vez que reclama "el correcto pago de los salarios de acuerdo con las escalas del convenio colectivo camionero".



Los trabajadores bloquearon la semana anterior durante 24 horas los ingresos a las plantas de distribución de la compañía de Marcos Galperín en demanda del "correcto encuadramiento gremial" del personal.