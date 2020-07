"Soy de Rosario y antes de que me lo preguntes me adelanto y te digo que soy canalla, hincha fanático de Central. Nací y me crié en Arroyito así que no podía ser de otra manera. Todos mis veranos me los pasaba en la cancha, un recuerdo hermoso. Para mí es algo importante poder mencionar que soy argentino y también que no tengo nada de especial. Soy como cualquier persona".

(Raúl Romero, ingeniero rosarino que coordina una de las secciones de la NASA que se propone la llegada del robot Perseverancia a Marte. Ver edición nacional).