Villa fue eximido de prisión y pagará una multa de 150 mil pesos

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora confirmó la eximición de prisión, y el embargo de 150 mil pesos impuesto al futbolista de Boca Sebastián Villa, en la causa que se le sigue por violencia de género, y resolvió que si el jugador tiene que viajar al exterior por sus compromisos laborales, debe pedir autorización al juez de Garantías.



Luego de la denuncia realizada por su ex pareja, Daniela Cortés, a Villa se le impuso una restricción de acercamiento pero se lo mantuvo en libertad, lo que el abogado querellante Fernando Burlando apeló así como el monto del embargo, pero la sala III del tribunal ratificó ambas medidas.



"En relación al agravio vertido contra el monto de embargo impuesto ha de confirmarse pues se advierte razonable y adecuado considerando que con el recurso de reposición planteado, el juez explicó que la suma fijada resulta consecuente con los hechos imputados, las características del hecho y las condiciones personales del presunto autor", indicó el fallo al que accedió Télam.



En tanto, en la apelación interpuesta por Martín Apolo, abogado de Villa, para que se le permita al futbolista viajar al exterior, la Cámara dispuso que la defensa deberá informar y solicitar al juez de la causa, Javier Maffucci Moore, los permisos de salidas del país que necesite Villa con motivo de su trabajo.



"En relación a la prohibición de salir del país impuesta a Villa, esta Sala la advierte razonable al resultar una medida lógica y adecuada, para garantizar la sujeción del nombrado a proceso pues el decisorio del Juez de Grado concediendo la eximición de prisión no traduce la inexistencia total de riesgos procesales", indicó la Cámara.



No obstante, resolvió que puede solicitar al juez "las autorizaciones laborales que eventualmente puedan requerirse al juez de grado, conjetural a la fecha en atención al aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto en el país".



Otro tema planteado por Burlando fue el pago de una manutención a la denunciante, pero la Cámara entendió que la requerida cuota alimentaria es una cuestión que debe tramitarse en la Justicia Civil y "excede la competencia penal".



Por lo pronto, los próximos viajes que Villa debería realizar como integrante del plantel profesional de Boca serán el 17 de septiembre próximo, cuando el equipo visite a Libertad en Paraguay; y el 24 de ese mes, ante Independiente Medellín en Colombia, en sendos partidos por la Copa Libertadores.



Cortés, ex novia del jugador de Boca y del seleccionado colombiano de fútbol, denunció a Villa el 28 de abril pasado, por haberla golpeado cuando el 27 de ese mes estaban en la casa que ambos ocupaban en el barrio privado Saint Thomas, en la localidad bonaerense de Canning.



Villa, de 24 años, fue notificado de que el delito por el que está acusado es "lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer, mediando violencia de género, en concurso real con amenazas coactivas agravadas".



Burlando solicitó que esa figura también se modifique pero la Cámara entendió que la investigación se encuentra aún en un estado incipiente, y todavía restan incorporar pruebas.



En el mismo juzgado, el futbolista presentó el 29 de abril una denuncia contra Cortés por "amenazas, extorsión y robo" en la que también interviene la UFI 3 de Esteban Echeverría, con actuación de la fiscal Verónica Pérez.