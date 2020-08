El polémico proyecto que busca reglamentar el "Derecho al adiós" para  despedir a pacientes con coronavirus 

Bajo el título de "derecho a decir adiós", legisladores porteños del bloque oficial Vamos Juntos presentaron un proyecto para revisar las restricciones de visita a los familiares de pacientes con coronavirus, que se encuentren internados "en situación de mal pronóstico inmediato". La iniciativa, que ingresó en las últimas horas a la Legislatura, propone crear protocolos específicos para que un representante de la familia acuda al centro de salud a dar contención en las últimas horas.

"Es necesario tener presente que los cuidados al final de la vida implican algo más que el control de sus síntomas físicos", sostiene el proyecto firmado por el legislador Juan Facundo Del Gaiso. Entre los argumentos de la inciativa, Del Gaiso señala que a la Covid-19 se la ha denominado "la enfermedad de la soledad" por las condiciones de aislamiento y convoca no a "eliminar las medidas protectoras sino de establecerlas y adaptarlas para atender a las necesidades emocionales y espirituales".

Para llevar adelante la iniciativa cada centro médico público y privado debería crear un protocolo específico para cumplimentar el "derecho al adiós", pero el proyecto propone un marco general de aplicación para modificar la prohibición actual que rige en el sistema de salud para las visitas a las personas internadas con coronavirus.

El riesgo de contagio existe incluso postmorten por lo que también los velatorios están prohibidos. En ese sentido, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) publicó el mes pasado una guía de recomendaciones , basada en buenas prácticas y recomendaciones de la Cruz Roja y la OMS, para que la gestión y el manejo de los cuerpos sea de una forma digna y segura".

De acuerdo al "plan integral" que presentó el gobierno porteño el 17 de julio pasado, los velatorios para un máximo de diez personas se habilitarían en la fase 4, cuando actualmente se transita la fase 1. "No poder ver a sus familiares en sus últimos momentos, no poder ver el cuerpo, no participar con otros familiares de estos rituales, sin dudas genera angustia y dolor", señaló el titular del EAAF, Luis Fondebrider, esta mañana en el reporte diario del Ministerio de Salud.

En estos más de cuatro meses de pandemia, en la Ciudad de Buenos Aires, fallecieron 1.437 personas residentes y 372 no residentes; mientras que actualmente son 286 las personas con coronavirus internadas en terapia intensiva.

Los puntos clave de la iniciativa

El proyecto de Del Gaiso, acompañado por otros legisladores oficialistas, precisa que para activar el protocolo del "derecho al adiós", las autoridades médicas deberán dar una "valoración clínica que haga prever que el paciente se encuentra a final de la vida, previo a la situación de agonía y muerte." Con ese diagnóstico, los centros médicos habilitarían la visita de un representante de la familia del paciente con una serie de requisitos.



La iniciativa propone el siguiente protocolo a cumplir por el centro médico y el familiar que realice la visita:

- Establecer horarios de visita especiales

- Se establecerá un "circuito seguro" ingreso y egreso; y una vez en la habitación no podra abandonarla

- Prioridad para el representantes de la familia que no posea factores de riesgo

- No deberá presentar síntomas de Covid-19

- Deberá contar con insumos de prevención: camisolín, repelente de fluidos, barbijo quirúrgico,protección ocular o facial,guantes, botas y cofia.

-Podrá ingresar con un “dispositivo smart” para que el paciente pueda tener contacto virtual con otras personas.



- Podrán solicitar asistencia psicológica.