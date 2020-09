"Rezamos para que se aclaren las cosas"

El cura Aldo Martini, párroco en la Iglesia Inmaculada Concepción de la ciudad de Reconquista, en Santa Fe, saludó públicamente por su cumpleaños al ex sacerdote Néstor Monzón, condenado a 16 años de prisión por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de una niña y un niño. “Estamos rezando por él para que se aclaren las cosas”, señaló Martini en Radio Amanecer, la emisora católica de la región. Además, se refirió a la desaparición de Facundo Astudillo Castro, cuestionó a las Madres de Plaza de Mayo y reveló haber asistido a la marcha anticuarentena del 17 de agosto. Durante el saludo por el cumpleaños de Monzón, Martini llamó "padre" al ex párroco, quien en 2016 fue suspendido de los cargos eclesiásticos luego de que las familias de la niña y el niño abusados radicaran las denuncias.

Martini, sacerdote desde hace más de 60 años, llegó a Reconquista poco antes de que se creara la diócesis. Actualmente reside en la iglesia Inmaculada Concepción, y es párroco emérito de la parroquia San Roque de Margarita. Además es integrante del Instituto de la Cultura Popular y participa todas las mañanas en Radio Amanecer, emisora de alcance provincial, que se puede escuchar tanto por AM, en la 1290, como por FM, en el 92.7 del dial. En la misma ciudad de Reconquista, en el barrio San Gerónimo del Rey, se desempeñaba como párroco el colega de Martini, el ex cura Néstor Monzón.

Monzón, de 51 años, había llegado a Reconquista a mediados del 2015 para quedar a cargo de la parroquia María Madre de Dios, donde residía. Además de su cargo como párroco Monzón era vicepresidente de Cáritas Reconquista. En la región había resonado su nombre cuando le escribió una carta a la actual vicepresidenta Cristina Fernández para pedirle la protección de un molino arrocero de la zona. Meses después de su llegada a la ciudad, la madre de la niña víctima de los abusos por parte de Monzón presentó la denuncia contra el cura, que no sólo había abusado sexualmente de esta niña sino también de su primo, dos años mayor que ella. En 2016 el Obispado de la ciudad de Reconquista suspendió a Monzón de sus cargos, y en diciembre del 2019 un tribunal conformado por los jueces Claudia Bressán, Santiago Banegas y Martín Gauna Chapero lo declaró culpable y lo condenó a 16 años de prisión. Desde el 20 de diciembre, el ex cura se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria N°10 de Santa Felicia, en la provincia de Santa Fe.

Este martes, en su intervención habitual en Radio Amanecer, Martini le mandó “un monzón de felicitaciones” a su colega. “Hoy celebra sus 56 años de vida el padre Néstor Monzón”, señaló y advirtió: "estamos rezando por él para que se aclaren las cosas”.

Antes de las lecturas del día, el actual residente de la Iglesia Inmaculada Concepción se refirió a la marcha anticuarentana del lunes 17 de agosto, de la cual formó parte. “Por la cuarentena nos tienen enjaulados”, señaló Martini y reclamó que “no se sigan haciendo cosas a espaldas del pueblo”, como “cambiar el Poder Judicial y otras barbaridades”. También apuntó contra Diego Brancatelli, panelista de Intratables, de quien dijo que fue “lo que más pena” le dio. “Como diez adjetivos nos enchufó, o les enchufó a quienes fueron a la marcha, para dar a entender que si el pueblo no apoya lo que ellos quieren es un pueblo que agranda la grieta”, afirmó el párroco.

Sin que el conductor interviniera con preguntas, Martini introdujo el caso de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido el 30 de abril cuando salió desde la localidad de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca. “Lo que me llamó la atención fue lo que dijo este señor diputado Máximo Kirchner cuando afirmó con respecto a la desaparición de este joven Facundo --no recuerdo el apellido ahora-- sobre que no tiene nada que ver con la muerte de Maldonado”, señaló el cura de la ciudad de Reconquista, sin más explicaciones, y agregó que “los derechos humanos no aparecen, las Madres de Plaza de Mayo no reclaman por este hijo desparecido”. En julio, un comunicado firmado por distintas organizaciones de derechos humanos , entre ellas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, manifestó la solidaridad con la familia de Astudillo Castro y el pedido para que “la Justicia Federal de Bahía Blanca avance rápidamente en la denuncia por desaparición forzada presentada por la familia de Facundo”.

Luego de estas intervenciones, el cura Martini pasó a leer el pasaje del día sobre la "desilusión de Jesús" respecto de la dificultad de "los ricos de entrar en el reino de los cielos". Según él, "esas riquezas que nos esclavizan a diario", son, por ejemplo, el celular. "Como una droga nos ayuda a evadirnos de la realidad y nos quita la oportunidad de comunicarnos personalmente", señaló, en medio del aislamiento y distanciamiento social obligatorio por la pandemia de coronavirus, en el que este tipo de tecnologías resultan esenciales para el acompañamiento afectivo y la continuidad pedagógica, entre otras funciones. Sin embargo, según el cura, este tipo de tecnologías "nos quitan los valores humanos".

Antes de concluir su participación en Radio Amanecer, Martini llamó a “nuestros gobernantes” a que “escuchen al pueblo”, y opinó que "no va a defender a ningún gobierno en las porquerías que puede hacer”.