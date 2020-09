Trump denunció demoras en la aprobación de la vacuna contra el coronavirus

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump acusó al organismo encargado de validar la vacuna contra el coronavirus de estar demorando las pruebas. Según el mandatario la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) busca perjudicarlo en su carrera a la reelección en las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. Además criticó al candidato a presidente por el Partido Demócrata Joe Biden por no haber participado de forma presencial en la Convención de su partido . El mismo evento pero del Partido Republicano comienza el lunes en Carolina del Norte. Terminará el jueves con la nominación de Trump desde la Casa Blanca.

En concreto Trump apuntó hacia la FDA por dificultar la selección de personas para las pruebas de las vacunas. "El 'estado profundo' o la FDA está haciendo que sea muy difícil que las farmacéuticas consigan gente para las pruebas de las vacunas y las terapias", escribió el mandatario en Twitter. Según explicó habría motivaciones electorales detrás de la demora. "Evidentemente esperan retrasar la respuesta hasta después del 3 de noviembre. ¡Hay que concentrarse en la velocidad y en salvar vidas!", agregó el presidente.

Por otra parte, Trump acusó a Biden haberle faltado el respeto al estado de Wisconsin por no visitar Milwaukee, ciudad en la que estaba previsto celebrar la Convención Demócrata. Como medida de prevención ante la pandemia, la misma se realizó de manera virtual. "El estado y la ciudad han trabajado muy duro para que las cosas fueran bien. Wisconsin, ¡vota por Trump!", expresó el magnate.

El presidente estará en su salsa la próxima semana como estrella absoluta de la convención republicana, que lo nominará oficialmente para competir por un segundo mandato. Forzado por la pandemia a realizar un cónclave partidario casi enteramente virtual, el mandatario no tendrá las multitudes electrizantes que adora. "Soy el único que se interpone entre el sueño americano y la anarquía, la locura y el caos total", dijo Trump el viernes ante el Council of National Policy, un grupo de activistas conservadores.

A diferencia de Biden que realiza su campaña sin moverse de Wilmington, la ciudad donde reside, Trump no dejó de viajar por todo el país los últimos días. El lunes estará presente en el Convention Center que acogerá la reducida convención republicana en Charlotte, Carolina del Norte. Entonces, 300 delegados de los 50 estados del país harán la votación nominal para designarlo. El jueves pronunciará su discurso de aceptación desde los jardines de la Casa Blanca. "Es un lugar que me hace sentir bien, hace que el país se sienta bien", le dijo al New York Post.