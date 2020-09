Boca se encierra entre controles y polémicas

En el comienzo de la pretemporada que se extenderá hasta el 4 de septiembre, los jugadores de Boca Juniors realizaron este lunes el primer turno de la práctica en el centro de entrenamientos que el club tiene en Ezeiza, con estrictos controles sanitarios.

Los 32 convocados por el entrenador Miguel Angel Russo se alojan en el hotel Howard Johnson de la localidad bonaerense de Canning, y debieron hacerse un nuevo testeo para detectar si tienen covid-19.

La delegación está conformada por los arqueros Esteban Andrada, Agustín Rossi, Javier García y Manuel Roffo; los defensores Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Carlos Zambrano, Gastón Avila, Renzo Giampaoli (categoría 2000), Julio Buffarini, Frank Fabra, Marcelo Weingandt, Leonardo Jara y Emmanuel Mas; los mediocampistas Guillermo Fernández, Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Sebastián Pérez; Aarón Molinas, Enzo Roldán (2000), Cristian Medina (2002) y Alan Varela(2001); y los delanteros Carlos Tevez, Mauro Zárate, Ramón Abila, Franco Soldano, Mateo Retegui, Walter Bou, Sebastián Villa, Agustín Obando, Gastón Gerzel (2000) y Exequiel Zevallos (2002).

En la lista no están Iván Marcone, Agustín Almendra y Agustín Lastra, quienes están aislados en sus casas porque dieron positivo de coronavirus la semana pasada. Gonzalo Maroni llegó el viernes pasado de Italia donde estuvo a préstamo en la Sampdoria y está aislado en la pensión de juveniles de Casa Amarilla; la próxima semana se sumará al grupo.

En tanto se espera la inminente llegada a Buenos Aires de Edwin Cardona, la segunda incorporación del actual campeón de la Superliga. El colombiano viene a préstamo por 18 meses desde Xolos de Tijuana y también tendrá que hacer aislamiento preventivo.



Los jugadores que están concentrados realizaron trabajos físicos individuales. Este martes, por primera vez desde el regreso a los entrenamientos el pasado 10 de agosto, el DT Russo formará un grupo de 10 jugadores para empezar a realizar ejercicios grupales con pelota.

La gran duda en el cuerpo técnico boquense es saber cómo serán las próximas medidas sanitarias en el país en el marco de la pandemia, para ver qué posibilidades hay de programar algún partido amistoso en el predio o en algún lugar del interior. El primer enfrentamiento oficial de Boca será el 17 de septiembre en Asunción, ante Libertad de Paraguay, por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.

Ameal y la "cura" a Villa

Por otra parte, el presidente Jorge Ameal ratificó este lunes la decisión de no separar del plantel al colombiano Villa, denunciado por violencia de género por su ex pareja, mientras "no haya una decisión de la Justicia", al tiempo que pidió "no complicarle la vida" en caso de ser considerado culpable.

"Se generó una situación con el tema de la violencia, pero todavía la Justicia no determinó si es culpable o no", señaló Ameal a TyC Sports, para añadir: "Y pongamos que sea culpable: hay que curarlo. Esta es la historia, no se puede sobre la pena seguir penando. Yo creo que ése es el camino, hoy hay muchas herramientas. No nos tenemos que adelantar, esperemos que la Justicia lo decida, él está trabajando con el plantel y a disposición de Russo".

En este punto, el presidente xeneize abundó: "Villa no tiene ningún impedimento para jugar, eso lo decide el técnico. Si el chico tuvo un problema, busquemos cómo lo podemos resolver. Porque lo lógico de sancionar, sacarle el fútbol y condenarlo, me parece que no es lo mejor".



A comienzos de agosto, el juez de Garantías N° 2 de Esteban Echeverría, Javier Maffucci Moore, aceptó el pedido de Boca para que el atacante pueda viajar al exterior para jugar la Libertadores, al tiempo que sigue el proceso por la denuncia de violencia de género realizada en abril pasado por su ex pareja Daniela Cortés.



El futbolista de 24 años, en tanto, fue notificado de que el delito por el que está acusado es "lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer, mediando violencia de género, en concurso real con amenazas coactivas agravadas".



A su turno, en el mismo juzgado, Villa presentó una denuncia contra la mujer por "amenazas, extorsión y robo", en la que también interviene la UFI 3 de Esteban Echeverría, con actuación de la fiscal Verónica Pérez.