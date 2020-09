Nuevas protestas en Estados Unidos tras el ataque policial a Jacob Blake

Nuevas protestas en Wisconsin, Estados Unidos, para reclamar justicia tras el brutal ataque de la policia al afroamericano Jacob Blake. Ni el toque de queda ordenado por las autoridades de Kenosha, donde ocurrió el hecho, detuvo a los manifestantes. Al igual que en el caso de George Floyd, imágenes tomadas con un teléfono celular mostraron como Blake, un padre de familia de 29 años, fue perseguido por dos policías que lo balearon a quemarropa cuando entraba a su auto el domingo pasado. Las movilizaciones se replicaron en varias ciudades del país donde el movimiento Black Lives Matter sigue a la orden del día.



“¿Qué justifica esos balazos?”

La agresión policial sufrida por Blake convulsionó a los 170.000 habitantes de la Kenosha, ubicada a orillas del lago Michigan, en el centro oeste de EEUU. Millares de personas se reunieron pacíficamente ante los tribunales de Justicia de la ciudad. Sin embargo, una hora después de iniciado el toque de queda, los ánimos contra la policía se encendieron. Manifestantes lanzaron botellas y fuegos artificiales contra los agentes e incendiaron un auto y un inmueble. La policía dispersó en varias oportunidades a la muchedumbre con gases y granadas aturdidoras. A los pocos minutos las personas se reagruparon y volvieron al punto de reunión. "Si yo matara a alguien sería condenado y tratado como un asesino. Creo que lo mismo debería ocurrir con la policía", dijo Sherese Lott, de 37 años. Los manifestantes gritaron de cara a las fuerzas de seguridad "¡sin justicia no hay paz!" y "¡digan su nombre: Jacob Blake!".

Los familiares del afroamericano se acercaron a la marcha para pedir justicia. "¿Qué justifica esos balazos?, ¿qué justifica hacerlo ante mis nietos?", dijo el padre de la víctima al diario Chicago Sun Times. El hombre indicó que por el momento su hijo está hemipléjico. "Tiene parálisis de la cintura para abajo", afirmó el padre, que también se llama Jacob. A cargo de la defensa de Blake se puso el abogado Ben Crump que también representa a la familia de George Floyd. El letrado dijo que su defendido había tratado de calmar una discusión entre dos mujeres. "Cuando se alejó para ver cómo estaban sus hijos, la policía le disparó varias veces en la espalda a quemarropa", señaló Crump en un comunicado. Blake fue trasladado a un hospital de Milwaukee donde continúan internado en estado grave.

Un nuevo video

Al video que se conocía del brutal ataque, se su sumó uno nuevo que muestra la escena desde otro ángulo. En las imágenes grabadas por un testigo se ve el momento en que los policías blancos siguen al afroamericano hasta su camioneta. Al momento en que ingresa al vehículo, donde estaban sus tres hijos, le dispararan 7 veces a quemarropa por la espalda. Las autoridades dijeron que dos policías fueron suspendidos y que se inició una investigación luego de los fuertes disturbios registrados en la noche del domingo.

La policía de Kenosha ofreció pocos detalles sobre lo ocurrido. Su versión es que varios agentes habían respondido a una llamada por violencia doméstica y se vieron involucrados en un tiroteo. Sin embargo los videos no muestran eso. Las fuerzas de seguridad de la ciudad no usan cámaras corporales, solo micrófonos, por lo que el material tomado por testigos será vital. Hasta el momento no se informó cuántos agentes estuvieron involucrados ni se proporcionó sus nombres, pero en el video que circuló en Internet se ve disparar a dos.

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, envió el lunes a la noche 125 miembros de la Guardia Nacional para mantener el orden. "Debemos estar a la altura de este movimiento y este momento y enfrentarlo con nuestra empatía, nuestra humanidad y un férreo compromiso para interrumpir el ciclo de racismo y prejuicio sistémico que devasta a las familias y comunidades negras", señaló el gobernador demócrata. Además pidió a la población mantener manifestaciones pacíficas. “Blake no fue el primer hombre o persona de raza negra en ser baleado, herido o asesinado sin piedad a manos de individuos encargados de hacer cumplir la ley en nuestro estado o nuestro país", señaló Evers.

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, condenó lo ocurrido en un mensaje con la palabra "Basta" sobre fondo negro. "El domingo, la policía le disparó siete veces en la espalda a Jacob Blake. Sus hijos observaron desde el automóvil. Hoy nos despertamos con dolor una vez más. Necesitamos una investigación completa y transparente", dijo el candidato. Por su parte el presidente de EEUU Donald Trump aún no se manifestó sobre el hecho.

En Minneapolis, donde tras la muerte de Floyd en mayo pasado se desató un movimiento nacional contra el racismo, hubo manifestaciones en varios puntos de la ciudad. También en Portland, que mantuvo las protestas desde mayo, se coreó el nombre de Jacob Blake. En Nueva York, cientos de personas marcharon para mostrar su bronca ante lo ocurrido. "Estoy cansada de tener que marchar por esto", dijo una mujer con lágrimas en los ojos, que sólo se identificó como Awal.