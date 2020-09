Por séptimo mes consecutivo, las Telco  lideran el ranking de reclamos

Las empresas que más demandas recibieron fueron: Movistar con 7115 reclamos, Telecentro con 6987, Telecom con 6636, Direct TV con 1235, Claro con 568 y Telered con 203.



De los reclamos el 48,28% responden a los paquetes de productos como TV Satelital, Internet o Telefonía fija; el 19,36% a la telefonía celular; 15,13% a Internet; 9,57% a televisión por Cable/Satelital; 5,63% a telefonía fija; 1,97% a correos postales (Correo Argentino y OCA) y 0,06 % a televisión abierta.

En particular, el 27% fue por cumplimiento parcial o defectuoso de la prestación del servicio; 20% por falta de procesamiento de baja del servicio; 18% por incumplimiento total de la prestación del servicio contratado; 16% por facturación excesiva/ facturación cargos no convenidos; y el 13% por incumplimiento de oferta, promociones y/o bonificaciones.

Ante la reiteración de demandas por motivos similares, la Secretaría de Comercio Interior realizó imputaciones administrativas sobre las empresas Telefónica, Telecom y Telecentro en junio por incumplimientos en su servicio.

Pese a la cantidad de reclamos por las deficiencias y falencias en las prestaciones, “las empresas han facturado con un 10% arriba de la inflación los últimos cuatro años”, explicó el vicepresidente del Enacom, Gustavo López. Y aseguró que "Se han recaudado anualmente unos 8 mil millones de dólares entre todos estos servicios”.

Agregó además que “la recaudación no cayó ni siquiera en pandemia”. “No disminuyó la ganancia de la empresa, ergo, no hay ninguna excusa para que no deban seguir haciendo las inversiones”.

Finalmente, López se refirió al DNU que declara "servicio esencial" a internet, telefonía y TV paga y suspende posibles aumentos en las tarifas hasta el 31 de diciembre, y señaló que “a partir de enero, no es que va a dejar de haber aumentos, sino que los van a tener que justificar con costo, inversión y ganancia. Lo que uno está haciendo es una intervención estatal para cuidar al otro en la ecuación, el otro, que es el usuario, la gente, que antes no estaba”.