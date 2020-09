La versión "punkdémica" de La Marsellesa

Los músicos Stuka y McKay et moi grabaron una curiosa y explosiva (quienes vean el video hasta el final sabrán por qué) versión en clave punk rock de "La Marsellesa". El himno de Francia, uno de los más populares y reconocidos del mundo entero, tiene miles de interpretaciones, pero esta recreación demuestra que también el punk le sienta bien.

La idea surgió más bien del lado "glam" del rock. Porque el peluquero Juan Manuel Marcos había elegido, para una serie de eventos vía redes, musicalizar performances con canciones originales en francés. Así, habían participado el ex Riff Michel Peyronel, que no en vano estudió economía en Paris y sumó una versión hard-funk del clásico de Edith Piaf “Je ne regrette rien”. Por su parte, el francófono (pero porteño) Mariano Kon de “McKay et Moi” había aportado “Encore une fois” y “Chanson d’Adieu”.

Finalmente, Stuka, uno de los líderes de Los VIoladores y primera guitarra del punk latinoamericano hizo una interpretación adrenalínica de “La Marsellesa” junto al bajista DED (La Armada Cósmica, Juanse, Stuka’s Underground). A la virulenta arenga revolucionaria, le agregó lo único que recordaba de sus clases de francés en la escuela primaria: una poesía infantil o “comptine” llamada “La Tour Eiffel a 300 mètres” y que encontró en YouTube.

Con la estructura del tema planteada, invitó a su amigo y alma mater de “McKay et Moi” a hacerse cargo de la voz principal. Esa que arranca con “Allons enfants de la Patrie…”

Así, cada cual desde la cuarentena de sus respectivos estudios hogareños, a fuerza de Whatsapp y Wetransfer, le fueron dando forma a este cover tan particular. Siempre respetando la distancia social, terminaron registrando un sorprendente y divertido video para esta versión “punkdémica” de “La Marsellesa” de “Stuka & McKay”, editado por Maria Kon Giraud.