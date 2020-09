El arco empresario celebró el acuerdo como el inicio de la recuperación económica

Más de una decena de empresarios consultados por Página I12 celebraron el impacto positivo del acuerdo de deuda con los bonistas privados y observaron al mismo como el primer paso de una recuperación económica imprescindible para salir a flote. Coincidieron además con la visión del presidente Alberto Fernández sobre que lo sigue es un país con más producción, exportación y generación de empleo.

"Nos permite enfocarnos en el crecimiento de la producción. Se abre una nueva etapa y la industria de la construcción puede ser un puntal de la recuperación del empleo y el desarrollo”, explicó a este diario Iván Szczech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

En la misma línea, se expresaron dos empresarios de la Unión Industrial (UIA). El cafetero Martín Cabrales afirmó que “es un gran éxito para Argentina y nos permite pensar a futuro un país con mejores posibilidades”. Y José Urtubey, de Celulosa Argentina, expresó que “esto permite empezar a reestructurar lo que es la negociación con el FMI y desde ya estamos con la expectativa de que haya anuncios del presidente que tengan que ver con lo financiero y tributario y comercio exterior. Vamos en una línea productivista”.

BODEGAS Y RETAIL

Entre los bodegueros, Patricia Ortíz, titular de Bodegas de Argentina, explicó que “celebramos este acuerdo porque es una de las condiciones esenciales para poder acceder a todo tipo de financiamiento, imprescindible para el crecimiento de las bodegas del país. Al contrario de lo que pasa en el mundo con nuestros competidores, una de las grandes desventajas que tiene nuestro sector es la falta de un mercado de capitales propio para poder acceder a financiamiento de inversiones o para realizar contratos de largo plazo con productores de uvas, y con este acuerdo creemos esas condiciones pueden mejorar”.

José Zuccardi, presidente de la Coordinadora Vitivinícola (COVIAR), agregó que “genera condiciones positivas para que el país enfrente sus verdaderas necesidades, que nos pongamos a trabajar y exportar y traer dólares genuinos. Para las economías regionales es muy importante porque están muy vinculadas en su desarrollo a la exportación”.

En el sector del retail, Juan Vasco Martínez, director de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que nuclea a los grandes jugadores como Coto, Carrefour, Walmart, Cencosud y La Anónima, dijo a este diario que “entendemos que la solución exitosa del tema deuda era un punto de partida imprescindible para encarar planes de reactivación económica”.

Teddy Karagozian, el mayor hilandero del país y hombre de la Fundación Protejer, aseguró que “es mucho mejor de lo que se esperaba, me molestó que muchos argentinos presionaron a nuestro gobierno para que se apure en una negociación en la que se jugaba mucho dinero. La deuda que contrajimos nos la patinamos, pero tengo la esperanza de que después de haberlo hecho tantas veces, los argentinos podamos salir de esta trabajando y no gastando la plata que nos prestan o emitiendo dinero que no tenemos. La forma de crecer es a través del trabajo, y creo que los anuncios del presidente irán en esa línea”.

BANCOS Y LABORATORIOS

El banquero Pablo Peralta, titular del Grupo GST, calificó de “muy buenos los logros de Alberto Fernández, Martín Guzmán y equipos en la negociación de la deuda. Tienen ahora por delante el desafío de seguir normalizando la economía y, acuerdo con el FMI mediante, lograr una estabilidad macroeconómica que permita crecer de manera continua y sostenida”.

Por el lado de los laboratorios, Marcelo Figueiras, titular de Richmond y directivo de la cámara CILFA, consideró que "esto nos lleva hacia un país productivo para sacar el chip de lo financiero con producción; conciencia y desarrollo local es el camino para aumentar las exportaciones para tener los dólares que necesitamos. Es un modelo de país en el que se protege lo que hay que proteger, porque la base del desarrollo es proteger a la industria".

PYMES Y AGROINDUSTRIA

Entre las pymes, Federico Cuomo, industrial y referente de Red de Industriales y Emprendedores Laudatistas, dijo que es “una gran noticia, impensado resultado hace 4 meses, abre un abanico muy interesante de oportunidades, esperemos poder aprovecharlas y que lleguen a todas las pymes (sobre todo las industriales)”. En esa línea, Damián Regalini, presidente de la Cámara Nacional de Medias y referente de la Mesa de Unidad Pyme, expresó que “a partir de ahora, las condiciones de acceso al financiamiento externo van a mejorar y eso debe verse reflejado en el nivel de tasas de la economía real”

Para Marcelo Fernández, titular de CGERA, “fue realmente muy loable la firmeza con que se negoció y el plazo que se pidió. Es un muy buen acuerdo que nos permite pensar que quitado esto de encima podemos volcar fondos para más producción y trabajo”. Mientras que Daniel Rosato, de IPA, afirmó que “ha sido un logro muy importante para para avanzar en la lucha contra el desempleo y lograr la recuperación de la industria pyme a través del financiamiento”.

Por último, en el sector agroindustrial, Diego Cifarelli, de la Federación Argentina de Molineros (FAIM), señaló que “el acuerdo es fantástico, despeja dudas para los próximos años y nos quita una mochila impresionante de endeudamiento y nos permite mirar si podemos lograr el despegue que el país necesita. El mundo cree en Argentina, lo que nos falta es a los argentinos creer en las posibilidades que tenemos como nación. Y Gustavo Idigoras, presidente de los cerealeros de CIARA-CEC, hito muy favorable y positivo para todas las empresas que vivíamos en default todos estos años, y marca la necesidad imperiosa de trabajar en el corto plazo en una política exportadora, la forma para recuperar el financiamiento propio”.