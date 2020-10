Pedido por seguridad

El diputado provincial Esteban Lenci reclamó al gobierno de Santa Fe por el agravamiento de la inseguridad en la provincia, el destino de los fondos aprobados en la Legislatura y el desmantelamiento de políticas sociales de fuerte impacto territorial. Asimismo, pidió que se convoque a la Junta Provincial de Seguridad y se gestione la implementación en el territorio santafesino del “Programa de Fortalecimiento de Seguridad”, recientemente anunciado para la provincia de Buenos Aires.

“La inseguridad en nuestras ciudades aumenta escandalosamente y la inacción del gobierno provincial queda al desnudo”, afirmó el diputado socialista. Recordó que durante la gestión del Frente Progresista los programas sociales demostraron ser una gran herramienta para el achicamiento de las brechas de desigualdad. Lenci advirtió que "desmantelaron programas de fuerte impacto como el Nueva Oportunidad, el Plan ABRE o el fortalecimiento de los clubes, que eran instancias claves de la presencia del Estado en los barrios de mayor conflictividad".

“En campaña, Perotti se llenó la boca con la paz y el orden y diciendo que “las cosas que funcionan bien van a seguir”. Hoy la realidad muestra la retirada del Estado provincial en los barrios. No solo no hay patrullajes y aumentaron las balaceras, también desaparecen programas sociales con resultados probados y no aparecen otros que los reemplacen. Mientras tanto, seguimos lamentando muertes jóvenes todos los días”, denunció.

“No podemos naturalizar esta situación. Pedimos por favor al gobernador Perotti y a sus ministros que tomen cartas en el asunto. Que convoquen de manera urgente a la Junta Provincial de Seguridad, que reúne representantes del Ejecutivo, la Legislatura y el Poder Judicial, y fue creada en 2015 para facilitar y coordinar la interacción de los distintos organismos y dar respuesta a una situación que se agrava cada día. El diálogo con otros sectores debe ser parte de la solución”.

“Programa de Fortalecimiento de Seguridad”

“Recientemente el Gobierno nacional presentó el Programa de Fortalecimiento de Seguridad, para ser implementado en 24 partidos del gran Buenos Aires, con una inversión de 37.700 millones de pesos en infraestructura, tecnología, capacitación y el despliegue de 3957 agentes de las fuerzas de seguridad federales, todo ello con intervención de los Ministerios de Seguridad, Transporte y Obras Públicas de la Nación”, recordó Lenci.

“No hay dudas que la seguridad pública constituye una de las mayores demandas de la ciudadanía en todo el país, por ello entendemos que el Gobierno nacional debería tener una mirada más federal a la hora de lanzar este tipo de programas, pero al no ser así, entendemos también que el Gobierno de nuestra provincia debe gestionar, a través de los canales institucionales, que las medidas y fondos nacionales puedan llegar también a los argentinos y argentinas que vivimos en Santa Fe”, concluyó.