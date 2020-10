Tiger Woods quedó eliminado del US Open de golf

El estadounidense Tiger Woods, ex número uno del mundo, no pasó hoy el corte clasificatorio en la centésimo vigésima edición del Abierto de golf de los Estados Unidos, uno de los cuatro "Majors", tras cumplirse la segunda ronda en el Winged Foot Golf Club de Mamaroneck, Nueva York, donde no participan jugadores argentinos.



Woods, vigesimoprimero en el ranking mundial, hizo una vuelta de 77 golpes, siete sobre el par de la cancha, y cerró con 150 (+10).



Tiger, ganador de 15 "Majors" -tres menos que su compatriota Jack Nicklaus- y 82 títulos en el PGA Tour -los mismos que su compatriota Sam Snead- no superó un corte clasificatorio en un "Grande" por duodécima vez. Además, no pasó el corte en otros 20 torneos del Tour y en ocho como aficionado.



El también estadounidense Mickelson (53° del mundo), ganador de 51 torneos del Tour y a quien solo le sigue faltando el US Open para completar el "Grand Slam", tras ganar el Masters de Augusta (2004, 2006 y 2010), el PGA Championship (2005) y el Open Championship (2013); también quedó fuera tras una tarjeta de 74 y un total de 153 (+13).



Tampoco pasó el corte el local Collin Morikawa, número 5 del mundo y ganador del PGA Championship el 9 de agosto último, tras los 71 hoy y un total de 147 (+7), con el filtro establecido en seis golpes sobre el par.



El número uno del mundo, el estadounidense Dustin Johnson, hizo 70 y suma 143 (+3) para el campeonato. Su escolta en el ranking, el español Jon Rahm, anotó 72 y lleva 141 (+1); mientras que Justin Thomas, tres del mundo y líder hasta ayer, marcó 73 y se ubica tercero con 138 (-2).



El norilandés Rory McIlroy, otro ex número uno del mundo y que actualmente se encuentra cuarto en el escalafón, hizo 76 y registra también 143 (+3).



El líder es el local Patrick Reed, décimo jugador del mundo, con 136 (-4); seguido por su compatriota Bryson DeChambeau, noveno en el ranking, con 137 (-3).



Mañana se jugará la tercera ronda del torneo que distribuirá 12,5 millones de dólares en premios.



En tanto el golfista argentino Andrés Romero, ubicado en el puesto 451 del ranking mundial, no pudo jugar hoy la segunda vuelta en el Abierto de Portugal, en Vau Óbidos, por el European Tour y con 500 mil euros en premios, debido al mal tiempo.