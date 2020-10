La OMS advirtió que puede haber 2 millones de muertos por la pandemia

La Organización Mundial de la Salud reclamó mayores esfuerzos para evitar que haya 2 millones de muertos por Covid-19, una cifra que podría alcanzarse el año próximo. "La cifra es inimaginable, pero no imposible", dijo el director de emergencias del organismo, Mike Ryan, en momentos en que el mundo se acerca al millón de víctimas fatales.

Ryan subrayó que "un primer millón de muertos ya es un número terrible y hay que reflexionar sobre lo que hay que hacer ahora, antes de pensar en un segundo", en momentos en que se plantea que recién para mediados de 2021 podría haber una vacuna disponible.

El experto irlandés llamó a mantener todas las herramientas actuales, desde el rastreo y tratamiento de casos a las medidas de prevención iniciales, y a mantener la cooperación internacional en la investigación contra el coronavirus para que la cifra de dos millones de muertos no sea algo probable. Hoy se calcula que hay 990 mil muertos y 32 millones de contagiados.



También recordó que las tasas de letalidad de la enfermedad (hoy de en torno al 0,5 por ciento, cuando en los primeros meses del año fueron hasta cuatro veces mayores) han bajado gracias a la mejora del tratamiento de casos graves en las unidades de cuidados intensivos, principalmente con dexametasona.



Por su parte, el epidemiólogo de la OMS Bruce Aylward añadió en la misma rueda de prensa que no hay que poner todas las expectativas en la vacuna sino también en otros conocimientos que pueden servir para salvar vidas. "Si no, incluso cuando tengamos la vacuna la gente puede morir mientras espera su llegada", advirtió el experto.