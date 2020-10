“Yo no sé nada de este programa, ni siquiera entendí bien si es un programa de comidas, de historia de las comidas, de los alimentos, del hambre, ¿De qué es este programa?”, así comienza el relato la productora de contenidos radiales América Profunda-Asociación Civil Pura Semilla- y nos invita a escucharlo. Desde hace más de cinco meses, cada domingo estrenan un nuevo programa radial donde a través de diversas voces, sonidos, músicas y silencios nos traducen sabores y olores, nos comparten recetas y secretos de la cocina popular de nuestra América.

"Se sabe por tu boca" es una hora de historias de alimentos vinculados no sólo a recetas sino a la producción, la soberanía alimentaria, los componentes de cada alimento y su significado. “La comida es el lugar donde la identidad se mantiene, es la lucha y la resistencia por vivir ahí”, afirma una de las voces en el programa. En este sentido, la productora recupera tanto las luchas populares como los saberes populares en la cocina y en la producción de alimentos y los pone en tensión con el análisis científico. ¿Cuándo un alimento es nutritivo? ¿Quién o quiénes lo afirman? ¿Existe la cocina de autor? ¿A qué llamamos cocina popular? Los saberes y conocimientos son un eje central del contenido del programa. Se pueden escuchar voces de la ciencia como antropólogas, médicas y nutricionistas, y voces de mujeres y hombres con prácticas y saberes ancestrales sobre la tierra. Entre ellas nos encontramos con Galdis, productora de ajo, anís y cebolla de Calingasta, San Juan, quien nos cuenta que “la tierra, es algo necesario para la humanidad. Porque si no tuviéramos tierra, no tuviéramos qué comer. Porque de eso producimos el alimento para nosotros, para lo animales que también sacamos la comida de ahí. Para mí la tierra es algo importante. Yo como mujer lo veo así”.

Con diversos recursos sonoros, el programa nos propone descubrir de qué se trata lo que comemos y qué platos podemos preparar, de dónde obtenemos los alimentos y cómo dejar de lado la comida chatarra para reconciliarnos con prácticas ancestrales como cultivar y cocinar en casa. También nos abre las puertas para conocer temas musicales vinculados al programa y otros que nos hacen viajar a lo más profundo del ritual de la cocina.

El programa es un deleite y se ha extendido por más de 70 emisoras comunitarias, públicas y online del país. También se transmite cada semana por una radio de México, otra de Chile y 5 universitarias de nuestro continente.

Para América Profunda, la producción de contenidos desde y para las radios comunitarias es una dimensión fundamental de su sostenibilidad y es por ello que en cada programa participan algunas de ellas, como por ejemplo, FM El Brote de Villa Ciudad Parque Los Reartes de Córdoba. Además, las voces y sonidos fueron recolectados en viajes que las y los miembros de la productora realizaron por América Latina. Incluso, muchas de las voces son parte del recorrido de “Radio por Radio, el camino de las palabras”, un viaje realizado entre 2014 y 2015 por Juan y Sofía, en el que conocieron y colaboraron con 150 radios de 100 comunidades entre 16 provincias a lo largo de 9.000 kilómetros de la Argentina.

Desde la productora, Sofía nos invita a saborear este programa que asegura “es una gran comilona porque está lleno de voces que nos cuentan desde los distintos países de América”.

* CONICET-UNSJ