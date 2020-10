Una pareja de jóvenes fue víctima de un ataque homofóbico en Palermo. Ocurrió en la noche del miércoles, cuando Pablo y Cristian caminaban por el barrio cuando fueron atacados por tres hombres, que comenzaron a golpearlos e insultarlos. “Mi compañero y yo fuimos golpeados por besarnos en la calle”, denunció Pablo, a través de sus redes sociales. “Nos atacaron a traición, con un palo y un fierro”, detalló.

Cristian intentó proteger a su pareja, pedía que no lo golpearan, y recibió un fuerte golpe con un palo en la cabeza que lo hizo caer al suelo. “Mi novio me escudaba, la ligó por mí. Decía ‘no lo toquen a él’ y me protegió”, admitió Pablo.

Y agregó: “A mí me empujaron y solamente me raspé pero él sí tiene heridas en las rodillas, en las piernas, en los brazos, codos y manos”.

Pablo -abogado, de 32 años- relató que durante el ataque se tocaba los pantalones para chequear si tenía la billetera, pensando que podría tratarse de un “ataque piraña”, aseguró que estaban esperando “que les roben o que les pidan algo”. Pero la agresión tenía otro movil: la homofobia. “Querían cagarnos a palos. Si no empezábamos a gritar por la policía y salían todos los vecinos por los balcones y los frenaban, no sé qué podría haber pasado”, reconoció.

La pareja fue socorrida por los vecinos. Uno de ellos, de nombre Matías, le abrió las puertas de su casa. “La Ciudad está llena de policías, pero pedíamos que viniera un efectivo y no aparecía. Llamaron al 911 y no vinieron, sino que a los 20 minutos pasó un patrullero y lo paramos”, contó Pablo, quien se lamentó porque “las personas se dieron a la fuga”.

Los tres atacantes no escaparon inmediatamente, sino que se quedaron parados en la esquina por un rato con “actitud intimidante”. Las víctimas del ataque realizaron la denuncia en la Comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad. La causa quedó en la Fiscalía en lo penal, contravencional y de faltas número 8, a cargo del fiscal Dr. Maximiliano Vence.

La Policía de la Ciudad caratuló el caso como “lesiones leves” y aclaró un detalle que, posteriormente, generó la indignación de la pareja: “Solo se trató de un acto homofóbico”.

“Cuando llegué a mi casa, vi esa forma que tuvieron de escribir que fue ‘solo un acto homofóbico’. No entienden ningún contexto, ninguna perspectiva, fue justamente eso, no nos fueron a robar, nos lesionaron por lo que somos”, remarcó Pablo.