Bolivia guarda para Argentina a sus futbolistas del exterior

El entrenador del seleccionado boliviano, el venezolano César Farías, ya puso su estrategia en marcha para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022: el DT reservará a cuatro de los cinco futbolistas que juegan en el exterior para el partido del próximo martes ante Argentina, que el equipo conducido por Lionel Scaloni deberá jugar en la altura de La Paz.

La determinación implica que los delanteros Marcelo Martins y Jaume Cuéllar y los mediocampistas Alejandro Chumacero y Boris Céspedes no viajarán a San Pablo para el debut del viernes contra Brasil. Se quedarán en su país para preparar el choque contra los argentinos.



El joven defensor Leonardo Zabala, que a sus 17 años juega en la Sub 20 del Palmeiras, será el único de los que no juega en el fútbol boliviano que integrará la delegación que este martes por la noche viajaba a a la ciudad paulista.

Pablo Escobar, uno de los ayudantes de Farías y ex jugador de Gimnasia de Jujuy entre 2000 y 2003, será el encargado de trabajar con las cuatro figuras del elenco boliviano que se lucen en el exterior: el experimentado Martins -uno de los protagonistas del recordado triunfo sobre Argentina por 6-1 en 2009- actualmente juega en el Cruzeiro, Cuéllar juega en el SPAL de la Serie B de Italia, Chumacero en el Puebla de México y Céspedes en el Servette, de Suiza.



En cuanto al equipo para visitar a Brasil, el único que tiene el puesto asegurado como titular es el arquero César Lampe, ex Boca. Bolivia visitará este viernes a la Canarinha en San Pablo, desde las 21.30, y el martes recibirá a Argentina en La Paz en su debut en la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.