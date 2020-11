AGENDA LGBTIQ: SELECCION CUARENTENA

FESTIVAL ESCENARIO 2: CINE + MUSICA

Desde el sábado 17 hasta el 23 de octubre se encuentran disponibles algunas joyas destacadas del festival que combina películas y músicas, tales como "R4P3R3S - Arte y lírica disidente", el documental de Rodrigo Del Canto que con formato de serie web retrata la creciente ola de rap transfeminista en la ciudad de Córdoba, y "Una banda de chicas", el documental de Marilina Giménez que transita recitales, experiencias, ensayos y bambalinas de grupos y solistas como She Devils, Sasha Sathya, Miss Bolivia, Kumbia Queers, Chocolate Remix, Ibiza Pareo y Paula Maffía, entre otras. Además, hasta el 30 de octubre está lista para verse "Suárez. Cuatro canciones" de Fernando M. Blanco, que recoge la experiencia del 4 de marzo de 2016, cuando en el Konex se vivió el retorno de la banda de pop experimental liderada por Rosario Bléfari a los escenarios porteños, luego de catorce años de ausencia. Programa completo y acceso gratuito en cont.ar

FESTIFREAK 2020

Hasta el 31 de octubre se encuentra corriendo en plataformas el Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata con una selección de películas raras, desviadas e inusuales, mayoritariamente inéditas en Argentina. Entre las gemas del festival, este viernes 16 con disponibilidad hasta el domingo 18 de octubre se estrena "If It Were Love", la nueva película francesa de Patric Chiha en la que quince bailarinxs se encuentran de gira con la icónica obra "Crowd", de Gisèle Vienne, que se sumerge en la escena rave de los años 90 mediante la participación de un joven trans, un personaje nazi que desea a un chico gay, la atracción por personas marginales y los apetitos sexuales desaforados. Además, el jueves 22 se estrena el corto israelí "Listening In", en la que un soldado de la inteligencia militar israelí espía a una pareja gay palestina que lo confronta crecientemente con sus propias atracciones sexuales. Programación completa y accesos a las películas en festifreak.com.ar

ONLINE

Juventudes Distópicas. Debate por ventanas. El registro de la charla realizada por el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en la que participaron Louis Yupanki, mujer trans no-binaria antirracista, Mateo Diosque, escritor, editor, tallerista y activista, y Flora Nómada, artista visual e integrante el colectivo Identidad Marrón, se puede ver online. Acceso en conti.derhuman.jus.gov.ar

TEATRO

Simple. En edición de “Episodios”, con voz, textos y protagónico de Francisco Pesqueira y dirección de Emiliano Samar, se lanza en plataformas la obra que recorre un amplio espectro de canciones populares y románticas de las décadas del 60, 70 y 80, emulando a su vez las emisiones musicales de los sábados por la tarde de todas las épocas. Sábado 17 de octubre a las 19, acceso en nubecultural.com

Mi cuerpo es Johana. Estrena por streaming la obra de Toto La Iacona que plantea una reflexión sobre las distintas formas de violencia ejercidas sobre las mujeres en instituciones médicas. Viernes, sábados y domingos de octubre a las 20 por Alternativa Teatral y YouTube. Reservas y acceso por alternativateatral.com

Deathbook. Continúa por streaming la experiencia escénica con las performances de Mar Mediavilla y Andrés Passeri y dirección de Maxi Vecco: en un futuro cercano las personas han cambiado los templos religiosos por las apps y los nichos de los cementerios por los muros de las redes sociales. Viernes 16 de octubre a las 20:30, acceso en timbre4.com.

La casa de Bernarda Alba. El clásico de Federico García Lorca en la versión dirigida por Vivi Tellas en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín se puede ver online. Acceso en YouTube: GCBA.

Las lilas, el silencio y la noche. Última función de la obra y maratón poética que invoca a Alejandra Pizarnik junto a Cristina Banegas, Marilú Marini, Mirta Busnelli, Florencia Raggi, Valentina Bassi, Laura Grandinetti, Mónica Raiola y Heidi Fauth. Domingo 18 de octubre desde las 21, reservas por alternativa.com.

CHARLAS ONLINE

Las malas lenguas. En el marco de la nueva edición del Filba, la actriz y escritora Camila Sosa Villada, autora de la novela “Las malas”, dialogará con su traductora al alemán para develar el misterio de la traducción de algunos pasajes del libro. Domingo 18 de octubre a las 17 por YouTube: Fundación Filba.

Literatura Francesa. Se encuentra abierta la inscripción para la charla "Escenas poéticas de un mundo nuevo: Guillaume Apollinaire y Blaise Cendrars", a cargo de Walter Romero y Natalia Ferreri, a realizarse el viernes 23 de octubre a las 18. Toda la información en forms.gle/RaxmBmZsWWxcXraJ9

Historia del movimiento LGBT en Argentina. Se encuentra abierta la inscripción para la charla convocada por la Secretaría de Abordaje de Consumos Problemáticos de la Federación Argentina LGBT sobre las temáticas históricas de militancias y movimientos de la diversidad y la disidencia en el país, a realizarse el martes 20 de octubre a las 19 en Facebook Live: ConsumosFALGBT. Inscripción gratuita en bit.ly/SaludFALGBT

En-Tramando estrategias antifundamentalistas desde el Sur Global. La Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología - Ragcyt, Identidad Marrón y el Centro Cultural Tierra Violeta invitan al encuentro virtual junto a Daniela Ruiz, JoMa Alejandro Mamani, Luis Barberio, Adriana Carrasco, Duen Sacchi, Bruna Stamato y Capicüa Diversidad, a realizarse el sábado 24 de octubre a las 17 en el canal de YouTube de Tierra Violeta. Inscripción abierta en bit.ly/inscripcionesfundamentalismos

MUSICA

Pequeño Bambi. El legendario proyecto de punk-queer cordobés acaba de estrenar el primer adelanto de su próximo debut, reversionando de manera punk y disidente el himno bailable LGBTIQ+ "A Quién le Importa", de Alaska y Dinarama, popularizado por Thalía. Disponible en YouTube: Pequeño Bambi.

LIBROS

Archivo de la Memoria Trans Argentina. Ya está en preventa el libro del Archivo de la Memoria Trans Argentina, publicado por Chaco Editorial, con 336 páginas de fotografías, recuerdos, registros y memorias. Toda la información en editorialchaco.com e Instagram: @archivotrans

9 y 36. Se encuentra en modo preventa el libro de Effy Beth publicado por La Mariposa y la iguana, que contiene 9 cuentos sobre mujeres imaginarias y 36 escritos antes de decir adiós en un poemario polífónico, que proponer diversas maneras de liberarse con el lenguaje. Toda la información en lamariposaylaiguana.com.ar/catalogo

León no es más que un nombre. Salió el último libro de Dafne Pidemunt que plantea interrogantes y recorre experiencias y escritos sobre la propia historia, el amor, las alianzas, el dolor, las violencias, el abuso y muchos tópicos más. Se puede adquirir en lamariposaylaiguana.com.ar

CINE

Lo Experimental + Voltaje. Se lanzó en plataformas una selección de obras audiovisuales a cargo de AREA, que expande los sentidos en un cine personal y experimental con 5 focos que exponen las diversas maneras de acercarse a la creación de 40 artistxs. Además, el artista Juan Miceli estará participando con Filtronica_FalsE_Matrox en Voltaje, el salón de arte y tecnología de la Universidad de los Andes de Colombia, hasta el 18 de octubre en voltaje.co. Acceso gratuito hasta el 25 de octubre en octubretv.com

TALLERES

Crónica Queer Latinoamericana. Taller de lectura dictado por Julián Gorodischer a través de Google Meet en grupo, para abordar los clásicos del periodismo que prefiguraron una manera de narrar la diversidad y la cultura popular y masiva en la prensa gráfica, con autorxs como Enrique Raab, Salvador Novo, Pedro Lemebel y María Moreno, entre otrxs. Encuentros: miércoles 21 y 28 de octubre, 4 y 11 de noviembre, de 18 a 20:15. Informes e inscripción a [email protected]

Memorias maricas en el culo del mundo. Tercera edición del curso virtual compuestos por cinco encuentros con material inédito y novedades sobre los procesos de justicia en nuestro país. Dictado por Cristian Prieto, los viernes 16, 23 y 30 de octubre, y 6 y 13 de noviembre a las 17. Precios especiales para la comunidad LGTBIQ+ y cupo Trans. Toda la información en Instagram: @crisprietolibre

CONVOCATORIAS

Festival Audiovisual Bariloche 2020. Hasta el 30 de octubre se encuentra abierto el llamado para el festival que tendrá lugar del 7 al 13 de diciembre en modalidad virtual, con 11 secciones en competencia en las que se otorgarán más de $1.200.000 en premios y reconocimientos. Bases e información completa en festivalfab.com.ar

Cuentos a la calle 2. Continúa el llamado de UnaBrecha para premiar historias que puedan ser leídas en 5 minutos, dirigido a personas de nacionalidad argentina o residentes en Argentina, a partir de los 18 años. Se puede presentar un cuento de hasta 5000 caracteres con espacios con fecha límite el 15 de diciembre. Bases en cuentosalacalle.com.ar.

BitBang MIAU. El evento más importante de animación, videojuegos y arte digital de Latinoamérica abrió su convocatoria para la 6ª edición del festival con fecha de cierre el 25 de octubre, para obras de animación, videojuegos y arte digital en donde además se inaugura una categoría en la que un jurado evaluará animaciones dirigidas exclusivamente a los gatos. Bases e información en bitbangfest.com