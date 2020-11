LasTesis lanzaron al mar la Constitución de Pinochet

"Sin libertad, sin igualdad, no hay derechos ni dignidad. Regresa por donde viniste, hoy hundimos el miedo", enunció el colectivo feminista chileno LasTesis en el puerto de Valparaíso. Junto a un grupo de mujeres, todas vestidas de negro, realizaron una nueva performance: un “conjuro” para terminar con la Constitución redactada por el dictador Augusto Pinochet que todavía está vigente luego de 30 años de democracia. En diez días se hará un plebiscito en Chile para votar una nueva Carta Magna.

"Lanzaremos al mar la Constitución con la idea de que se vayan por donde vinieron todas estas tradiciones patriarcales, neoliberales, colonialistas", dijo Sibila Sotomayor, una de las cuatro integrantes de LasTesis, el grupo que ideó la canción y performance que recorrió el mundo: “Un violador en tu camino”.

En el Muelle Prat de Valparaíso, a 100 kilómetros de Santiago, las mujeres pusieron copias de la actual Constitución en una barca a la que despidieron entre cánticos. En las tapas de las Cartas Magnas, las personas escribieron qué cosas querían cambiar en el próximo plebiscito: "Patriarcado", "Abusos sexuales", "Impunidad", decían algunos de los mensajes.

La reforma de la Constitución

La reforma constitucional es la forma en la que el presidente Sebastián Piñera pretende apaciguar las protestas sociales que estallaron hace un año en Chile. En el referéndum, el pueblo chileno podrá "aprobar" o "rechazar" la redacción de un nuevo texto de la Constitución que reemplace a la actual, reformada más de 40 veces pero considerada por muchos como el origen de las desigualdades del país por su corte neoliberal.



En las protestas, el colectivo feminista chileno tuvo un rol protagónico. La redacción de una nueva Constitución es vista como una oportunidad para plasmar los derechos de las mujeres en Chile y materializar reclamos históricos como la paridad de género o el aborto legal.

"Nuestra Constitución es muy machista, no considera a las mujeres, es de otra época y otra mentalidad", explicó Ximena Salinas, una de las mujeres que participó en la intervención. "No hay más opción, o la nueva Constitución es con nosotras o no será", aseguró Paula Sepúlveda, otra de las feministas presentes en la marcha.

También en Valparaíso, hace casi un año y al calor de las protestas, el colectivo LasTesis hizo la performance “Un violador en tu camino” por primera vez. El grupo integrado por Sibila Sotomayor, Dafne Valdés, Paula Cometa y Lea Cáceres fue incluido recientemente por la revista Time en su lista de los 100 personajes más influyentes del año después de que su acto recorriera el mundo y fuera interpretado por colectivos feministas en las calles, universidades y parlamentos.

En junio de este año, Carabineros -protagonistas de la represión en las manifestaciones chilenas- denunció a LasTesis por supuesta violencia de género. Más de 50 actrices de Hollywood enviaron una carta para que se retire la querella contra el colectivo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ya había expresado semanas antes su preocupación por el proceso penal contra LasTesis, pues este podría conducir a la "criminalización" de expresiones artísticas y de protesta.