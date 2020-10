Dólar futuro: el tribunal rechazó los sobreseimientos, pese a que un peritaje reveló que no hubo perjuicio al Estado

En la causa por la venta de dólar futuro durante la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en 2015, el Tribunal Oral Federal 1 rechazó sobreseer a diez de los procesados, ratificó el inicio del debate y convocó a una audiencia preliminar preparatoria para el 26 de noviembre próximo.

En una decisión tomada por dos votos contra uno, el TOF 1 rechazó dictar el sobreseimiento al expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli; su exvicepresidente Miguel Angel Pesce y exmiembros del directorio, pese a que un peritaje determinó que la operatoria no ocasionó perjuicio al Estado.



El tribunal convocó además a una audiencia preliminar preparatoria del futuro juicio oral en la causa en la que también están procesados la actual vicepresidenta CFK y el gobernador Axel Kicillof.



La decisión fue de los jueces José Michilini y Ricardo Basílico con disidencia del tercer miembro del Tribunal Adrián Grunberg, quien se mostró a favor sobreseer a todos los procesados en la causa y no realizar el debate oral por inexistencia de delito.



"Entiendo que ya no deviene necesario llevar a cabo el debate", sostuvo Grunberg en su voto minoritario. El juez se mostró favorable al "dictado del sobreseimiento respecto de la totalidad de las y los encartados, por inexistencia de delito en la presente causa".



Sin embargo, sus colegas Michilini y Basílico consideraron que la no realización del juicio "podría ir en desmedro del derecho de defensa en juicio y de la garantía del debido proceso que asisten a los/as imputados/as que no adoptaran esa estrategia".



Además, entendieron que parte de los acusados "han optado por enfrentar la acusación que se cierne sobre ellos en un amplio debate oral y público en el que tengan oportunidad de resistir esa imputación y mantener así su estado de inocencia".



"Es dable concluir que, para algunas de las partes intervinientes en este proceso, es el debate oral y público el ámbito propicio para ventilar las pruebas recabadas a lo largo de la presente investigación (testimonial, documental, pericial), que serán objeto de valoración en la oportunidad procesal respectiva", concluyeron



La investigación por la venta de dólar futuro en el 2015 estuvo a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio, quien dictó en esta causa su primer procesamiento a la expresidenta CFK.



Una pericia incorporada al expediente concluyó que la operatoria no causó perjuicio al Estado Nacional y sobre ese informe se basaron las defensas para pedir los sobreseimientos.