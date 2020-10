Murió por coronavirus el intendente de Gualeguay, Federico Bogdan

El intendente de Gualeguay, Federico Bogdan, murió hoy a causa de coronavirus en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, donde estaba internado desde hacía una semana tras complicarse su cuadro clínico. El deceso del intendente de la localidad entrerriana conmovió a la provincia litoraleña.



"Con mucha consternación y dolor sufrimos hoy la lamentable noticia del fallecimiento del intendente de Gualeguay, el querido amigo Federico Bogdan", escribió en Twitter el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. El mandatario provincial agregó que "la pandemia está mostrando por estos días su peor rostro. Debemos cuidarnos los unos a los otros".



Hace tres semanas, el sábado 10 de octubre, se había confirmado que Bogdan había dado positivo en coronavirus. El dirigente radical, de 66 años y dedicado en su actividad privada al transporte, lo había divulgado a través de Facebook.

“Quiero comunicarles a todos los vecinos de Gualeguay que he sido diagnosticado Covid-19 positivo. En el día de hoy recibí los resultados del hisopado que así lo confirma”, indicó Bogdan en aquella publicación. Su salud de deterioró y por ello ello debió ser internado en terapia intensiva en hospital San Antonio de la ciudad que gobernaba. El sábado pasado lo trasladaron a la sala de terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires por las complicaciones de su cuadro clínico.

La Municipalidad de Gualeguay aseguró en un comunicado que “por los hechos de público conocimiento no se realizará velatorio" y destacó que "para aquellos que quieran acompañar a su familia, se realizará una procesión en vehículos que recorrerán las calles de nuestra ciudad”.



También aclaró que esa caravana automovilística partirá “desde la casa velatoria hasta las puertas del cementerio local en horario a confirmar”. El municipio además solicitó a quienes participen de dicha procesión automovilística, “no ingresar al cementerio debido a la situación sanitaria que atraviesa la ciudad”.

Al no haberse cumplido un año desde su asunción como intendente, el pasado 10 de diciembre, Bogdan no tiene reemplazo, y la ley marca que deberán llamarse a elecciones para cubrir el cargo.



La sucesión en el cargo de jefe comunal no tiene reemplazo porque no ha transcurrido un año de su asunción, por lo que se deberá convocar a elecciones, explicaron fuentes del gobierno provincial.