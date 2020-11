Municipales salteños se movilizan en rechazo al 6% de aumento salarial 

La Unión de Trabajadores Municipales (UTM) ratificó el estado de alerta y movilización y convocó a sus afiliados y a los trabajadores municipales en general a una concentración, este lunes a las 9 en Tucumán 448, para iniciar una movilización en vehículos.

El gremio que conduce Pedro Serrudo llamó “a la unión, lucha y solidaridad para conseguir respuesta a los reclamos planteados ante el Ejecutivo Municipal, por paritarias justas, para decir basta al autoritarismo y la imposición”.

El sector reclama el pago retroactivo de un 4% al mes de mayo de este año, el 10 % de aumento desde julio, pago de reconocimiento por antigüedad a los trabajadores que tienen 30 años de servicio retroactivo a octubre de 2019, de acuerdo a un compromiso homologado y firmado en el Ministerio de Trabajo.

También exigen "la liquidación de pago de todos los adicionales de bonificación por título y adicionales por función contemplados en el Convenio Colectivo de Trabajo vigente y cuyos expedientes se encuentran indebidamente retenidos en la Coordinación Jurídica y Legal, pago de la liquidación final y 12 meses de sueldo a los jubilados".

La UTM planteó además la defensa de las fuente laborales “avasallada por el sector privado” e hizo conocer su rechazo al aumento del 6% sobre los sueldos de octubre que anunció la semana pasada el Ejecutivo Municipal.

“Es el momento de demostrar unidad, lealtad y solidaridad”, expresa un comunicado y añade: “Queremos trabajar, queremos respeto, queremos al municipio y sobre todo queremos dignidad y no patrones de estancia que no escuchan los reclamos de los trabajadores”.

Este año no hubo todavía paritarias para los trabajadores de la Municipalidad de la Capital, en cuya representación ejercen dos organizaciones con personería gremial, habilitadas por lo tanto a negociar salarios, y otras cinco organizaciones gremiales que poseen solo inscripción gremial.

Tienen personería la UTM y el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesionales de la Municipalidad de Salta. Y tienen inscripción el STM (Sindicato de Trabajadores Municipales), SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales), ADEMUS (Agremiación de Empleados Municipales de Salta, SIMUSa (Sindicato Municipal de Salta), ATMPS (Asociación Trabajadores Municipales de la Provincia de Salta ) y AOEMA (Asociación de Obreros y Empleados Municipales).

La UTM no ingresó el miércoles pasado a la reunión convocada por el Ejecutivo Municipal en la que se anunció un incremento del 6% en los salarios de los trabajadores municipales, que se pagará con el sueldo de octubre.

La organización no quiso participar por considerar que no puede compartir un acuerdo salarial con quienes no están facultados para ello y se retiró. El resto, excepto el SOEM y ATE Municipal, a disgusto aceptaron la propuesta del 6% de aumento, con lo cual la Municipalidad incrementará los salarios este año un 26%, ya que se ajustó al incremento salarial del 20% otorgado por la provincia a principios de año, en tres tramos, con 8% en febrero, 8% en marzo y un 4% en junio.

En julio la Provincia añadió un 10% de incremento para los empleados públicos provinciales, pero la Municipalidad de Salta no acompañó ese incremento y ofreció solo el 6% el miércoles pasado.